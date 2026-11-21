IT之家 11 月 21 日消息，当地时间 19 日，据 BBC 报道，英国开展了一项保密的网络安全行动，保护各大超市、仓库、餐厅、加油站及体育场馆内数万台冰箱和冷冻柜，防止黑客入侵。

据IT之家了解，欧洲近期接连发生多轮网络攻击，数百家门店的数吨食品因此变质，损失达数百万英镑。

此前，外界认为英国基本避开了此类黑客攻击，原因是英国制冷行业采用了不同类型的设备。实际上，英国制冷行业也存在一个潜在漏洞，业界一直在加紧修补。

10 月下旬，安全研究人员发现一处重大漏洞。一旦被黑客发现，这一漏洞可能给英国造成更加严重的损害。此后，研究人员、IT 团队和英国国家网络安全中心（NCSC）日夜不停地向数十家企业发出警告。

为降低黑客发现漏洞并利用漏洞造成破坏的风险，BBC 此前一直没有披露这项大规模、保密的行动。

这一安全威胁由制冷咨询公司 Omega Solutions 的员工发现。随后，Pen Test Partners 的专家对这一发现进行了验证和进一步分析，并协助向业界发出警报。

英国国家网络安全中心（NCSC）、英国环境、食品与乡村事务部（Defra）以及英国食品标准局（FSA）随后加入了修补安全漏洞的行动。

数千台用于控制数万台制冷设备的控制器，也切断了公共互联网连接。部分操作通过远程方式完成，另一些则需要现场处理，工作人员被要求拔掉网线并手动监测温度。

为此，大多数大型超市只能抽调 IT 团队应对安全风险。一家大型连锁超市的员工透露，自己连续一周内，每天都要下线数百台设备。“当时确实像是在与时间赛跑，因为我们预计还会出现新一波冰箱黑客攻击。从企业经营角度看，潜在的后果会是灾难性的，导致业务中断和供应链问题。我们的仓库里存放着价值数百万英镑的食品，一旦黑客掌握这种攻击方法，食品就有可能变质。”

相关阅读：