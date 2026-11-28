IT之家 11 月 28 日消息，科技媒体 fujirumors 昨日（11 月 27 日）发布博文，报道称在 12 月 2 日举办的 Fujifilm X Summit 峰会上，富士（Fujifilm）将推出 X-T6 无反相机，在欧洲的建议零售价为 2,099 欧元，比前代产品高出 100 欧元。

消息称富士 X-T6 的核心升级富士 X-Trans CMOS 6 HR 传感器。该传感器据称采用 RGBW 子像素技术，从而降低低光照条件下拍摄照片和视频时的噪点。

视频方面，X-T6 将支持 8K/30p 4:2:2 10 位拍摄，有望成为富士 X-T 系列首款可拍摄 8K 视频的机型。

富士据称将引入名为“距离映射”（Distance Mapping）的新功能，但其具体用途目前尚不明确。新机还将加入名为“Forte Chrome”的全新胶片模拟模式，今年 6 月曾有消息称，新胶片模拟的色彩将“非常浓郁、强烈”。“forte”在意大利语中意为“强烈”，与此说法相符。

在续航方面，新机将配备全新的 NP-W255 电池，容量提升最高可达 16%，旧款电池预计仍可继续兼容。

早前传闻还指出，该机将搭载富士 X-Processor 6 处理器，自动对焦功能得到改进，AI 物体检测能力也将增强，机身外观设计只做细微调整，从而进一步提升操作便利性。

相关阅读：