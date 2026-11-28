IT之家 11 月 28 日消息，独立开发者 keklick1337 最新推出 Silent Hill PC 项目，在 Windows、Linux、macOS 和安卓平台原生运行 1999 年发行的 PlayStation 恐怖经典《寂静岭》游戏。

根据 GitHub 项目描述，该项目是一个从零编写的全新引擎，不含原版游戏的任何代码，也不含 PlayStation 模拟成分。该项目参考社区反编译项目 silent-hill-decomp，通过读懂原作的运行逻辑，再用新代码重新写出。

引擎提供 OpenGL 3.3、Vulkan 和 SDL3 GPU 三种渲染器。HDR、体积雾、光线追踪和实验性的模型与纹理放大功能需要 Vulkan。纹理放大使用了 ncnn 和 Real-ESRGAN 模型。

在适配平台上，项目于 11 月 24 日首先发布了 Windows、Linux 和 macOS 版本，仅隔一天，即 11 月 25 日，便通过更新加入了对安卓的支持。

Windows 版在 Linux 上交叉编译，并通过 Wine 测试。macOS 通过 MoltenVK 运行，但没有光线追踪。Android 版支持 Vulkan 和触控操作。项目采用 GPL-3.0 协议，目前仍在开发中。

仓库和发行包中除英文文本外，不含任何游戏文件。首次启动时，引擎会读取玩家自备的光盘镜像，仅支持北美 NTSC v1.1 版（SLUS-007.07）。引擎会把模型、纹理、音效、视频和字体转换成 gamedata 文件夹。

在体验上，在保留原版体验的基础上，新引擎还加入了多项现代图形特性，包括光线追踪阴影与反射以及 HDR 效果，并提供实验性的 AI 画面增强功能。对于不喜欢在老游戏中使用 AI 的玩家，项目也提供了保持原有画面的预设选项。

在 MOD 方面，该项目允许制作者修改大量内容。除纹理和模型外，还可通过 Lua 脚本设计新的角色和武器，同时内置 MOD 工具，方便用户自由探索游戏地图。

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