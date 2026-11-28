IT之家 11 月 28 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（11 月 27 日）发布博文，报道称微软旗下代码托管平台 GitHub 陷入舆论漩涡，在应 Take-Two 要求关闭 3,007 个民间移植 PC 版《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）仓库后 2 天，官方宣传开源工具 AnyPS5。

AnyPS5 是 GitHub 上的开源项目，目标是把 PS5 游戏的可执行文件重写成能在 Windows 和 Linux 上运行的程序。该项目于今年 8 月发布，IT之家发稿前访问已 Fork 超 6,100 个，Star 数量达到 6.28 万个。

根据项目动态，AnyPS5 已实现 18824/39519 个系统库函数，已实现函数占已声明函数的比例达到 47.63%，并成功解码 1,460 种所有 AMD RDNA 2 已声明指令形式，完成度达到 100%。

微软 GitHub 于 11 月 24 日应游戏发行商 Take-Two 的要求，关闭了名为 Leonida 的《GTA 6》PC 移植项目网络，涉及 3007 个代码库。Take-Two 在版权通知中称，11 月 20 日有人在网上发现被盗的 Xbox Series 版文件，次日 Leonida 项目出现。

而时隔 2 天，微软官方 GitHub 账号在 X 平台发布推文，以“GTA 6 终于来了”作为开头，并抛出“改变游戏运行位置是否越过法律界限”的问题，该推文发布后不久被删除，GitHub 尚未说明原因。

该媒体解读认为，这条推文的发布时间过于敏感，刚封完移植库，转头又推荐一款能把主机游戏转成 PC 程序的工具，外界很容易读出自相矛盾的意味。

而且在推文中，微软 GitHub 抛出“改变游戏运行位置是否越过法律界限”的问题，等于公开承认该工具处在版权的灰色地带。