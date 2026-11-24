IT之家 11 月 24 日消息，一款非官方的《GTA 6》 PC 移植项目，在开发者放出重大运行进展的数小时后宣布终止。项目负责人退出开发，还称 Rockstar Games 关停了该项目的 Discord 社群。

据IT之家了解，Leonida 项目是几个主流的《GTA 6》重编译移植项目之一。此前一天，知名泄密者 Cyberleek 放出了上周分享过的 Xbox 版本游戏可执行文件，当时大家都觉得这款玩家自制 PC 移植版本很快就能正常运行。Leonida 的开发团队本来也没指望一步成功，可就在可执行文件发布仅仅几小时后，Discord 社群就更新了进展：“游戏快要启动了，目前是黑屏，声音会中断。”

在这之后的几个小时里，项目似乎取得了更大突破。Reddit 上流传一段视频，内容来自 Leonida 的 Discord 社群，画面显示游戏完整开场动画和首次启动设置界面已经可以在电脑上运行。不过这个项目不会再有后续更新，至少原主创不会继续推进：Discord 社群已经彻底消失，项目负责人表示自己会完全退出。

“我退出了各位，抱歉。”诺特雷克斯德（NotRexed）在 X 平台发文，“我很想做出有意思的东西，但每次都会遇上我无力掌控的状况，所以我决定退出。感谢所有人，尤其是 Discord 里给我这次机会的大家。”

他后续发文补充称，Discord 社群被关停是 Rockstar 出手导致，同时说道：“Rockstar 封掉社群只是一部分原因。我之前说过，我只有 15 岁。上学、参加体育训练已经够忙了，还要在 Discord 里面对着一群中年人指责抱怨。再见。”该项目原本的 GitHub 仓库也已经消失，不过其他人复刻的分支仓库目前还能访问。

虽然原版 Leonida 项目宣告作废，但还有其他项目仍在竞争，目标是做出第一个可正常游玩的 PC 移植版本。甚至有专门的追踪页面，实时汇总各个项目的开发进度。其中一个项目近期更新：“游戏可以启动，菜单稳定 30 帧，也能加载游戏世界，但渲染会出错。”

目前所有移植项目都还没能完整跑通。但可以预见，接下来一段时间里，还会有不少项目收到下架要求。不过文件一旦传到网上，想要彻底清除几乎不可能。