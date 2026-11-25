IT之家 11 月 25 日消息，科技媒体 tweaktown 昨日（11 月 24 日）发布博文，报道称适用于微软 XBOX Series S|X 游戏主机的《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）游戏 EXE 可执行文件泄露仅 1 天，多个非官方 PC 移植项目取得重大进展，不再停留在启动菜单，首次成功进入游戏。

其中，开源兼容层项目 VIctory 称，已配备 AMD Radeon RX 6700 XT 的 Windows 11 电脑上已经能进入第一个任务的开场序列，但画面大量缺失，单帧渲染耗时约 0.5 至 1.8 秒，实际帧率仅约 0.6 至 2 FPS；进入游戏世界还可能触发 GPU 卡死或显卡驱动重启。

IT之家查询 VIctory 页面，截至 11 月 24 日，该项目最新运行状态如下：

阶段 状态 启动与首次启动界面（辅助功能、语言、设置、法律条款） 正常运行，30 帧 / 秒 带声音的开场介绍视频 正常运行 开始界面、个人资料与存档 正常运行 加载进入游戏世界（约 50 秒） 正常运行 游戏世界（第一个任务的过场介绍） 已绘制并显示：街道、建筑、载具、人物、标题卡与制作人员名单；每帧渲染耗时 1–2 秒。表面没有光照，远处有一段几何体缺失，部分镜头中人物会出现破损或错乱。

另有一段由 Reddit 用户分享的视频显示，某个独立私人项目似乎实现了部分着色器、角色模型和环境渲染。不过，该内容尚未获得交叉验证。

有一个名为 Portwatch 的实时追踪器，专门监控那些将泄露的 Xbox Series 版本重新编译、模拟或移植到 PC 平台的项目。截至撰稿时，VIctory 的开发进度为 67%；需要注意的是，这个进度条并非线性：主菜单完成度为 55%，游戏内为 70%，30 帧时为 85%，稳定运行时为 100%。