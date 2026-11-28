雷蛇 · 毒蝰 V3 专业版 SE 鼠标今年 1 月末发布，官方定价 899 元。

《三角洲行动》联动版今日京东直降至 609 元，小红书晒单返 100 元（可提现），折合仅需 509 元官方好价：

活动随时结束，返现服务同一用户每个自然月限使用 1 次，每个自然年限使用 2 次。

54g 超轻量化设计 ，减轻手部负担

第二代 Razer Focus Pro 35K 光学传感器

Razer HyperSpeed 无线技术

第三代 Razer 光学鼠标微动

最长约 95 小时电池续航时间

类肤表面

雷蛇毒蝰 V3 专业版 SE 拥有与雷蛇毒蝰 V3 专业版相同的外形、传感器和超轻量型设计，但默认随附一个 1kHz HyperSpeed 无线接收器。也就是说，雷蛇毒蝰 V3 专业版 SE 自带的接收器从 8kHz 回报率降级至 1kHz，8kHz 接收器可单独购买。

雷蛇毒蝰 V3 专业版 SE 鼠标现已发售，售价 896 元，国补后 794.2 元，IT之家附参数表如下：

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