IT之家 11 月 28 日消息，特斯拉 11 月 22 日宣布在美国市场推出 FSD v15，并向早期体验计划（EAP）成员推送首批版本。本次更新对安全关键场景的处理能力宣称提升了 25 倍，同时带来了全新可视化界面 ——“Tesla Reality View”（实景视图）。

昨日，小米汽车正式发布 Xiaomi Auto World Model 2.0（小米汽车世界模型 2.0）。官方宣称小米汽车世界模型 2.0 进一步将多视角视频生成、物理交互建模、三维场景重建与动作建模连接起来，为辅助驾驶和具身智能统一因果世界模型带来新的范式。

据介绍，模型支持 1—7 路摄像头视角，训练语料规模达到 1,260 万段视频片段，并展示了从辅助驾驶、机器人场景生成，到闭环仿真与 World Action Model 的多项结果，在多个主流基准测试中全面取得 SOTA，并已在小米汽车合成数据、仿真测试等核心场景完成业务落地应用。

IT之家注意到，小米汽车官方昨日还放出了世界模型 2.0 在 SR 路面感知系统渲染方面的效果（视频从上到下依次为 SR 路面感知系统、小米汽车世界模型 2.0 和车载前视摄像头实拍。中间的车外视角由小米汽车世界模型 2.0 基于测试车采集的数据生成）：

路口等待红绿灯

道路行驶中

小米汽车世界模型 2.0 在 SR 路面感知系统渲染效果截图如下：

据介绍，小米汽车世界模型 2.0 通过大规模多源数据学习视觉与物理动态先验，通过多视角与时间建模理解场景演化，通过 WorldRec 2.0 建立持久三维场景上下文，并借助流式生成和蒸馏提升长时序推理效率。小米汽车世界模型 2.0 已在小米汽车实际业务场景中落地：

合成数据生成：已交付超过 20 万 clips 高质量合成数据，直接用于感知模型 / 感知基模训练，提升车辆在危险场景下的识别能力。

仿真测试：构建闭环仿真环境，优化测试效率，完备测试规范，可在仿真中复现真实事故并进行定向优化。

小米汽车持续研发推进预训练与闭环训练范式，推动端到端模型的认知能力跃升。

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