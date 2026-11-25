IT之家 11 月 25 日消息，FSD v15 发布才短短几天，特斯拉已经着手开发修复方案与新功能。埃隆 · 马斯克（Elon Musk）和几名特斯拉工程师透露了后续更新内容，包括速度更快的实景视图（Reality View），以及圣诞模式的适配。

降低实景视图延迟

据IT之家了解，实景视图由独立的人工智能模型生成，该模型仅占用车载计算设备的一小部分算力。马斯克表示，“受算力限制，延迟偏高”。简单来说，屏幕上显示的画面会比车辆周边的实际情况稍慢一拍。

马斯克称，特斯拉找到了办法，在模型生成每一帧画面的同时输入最新的摄像头数据，能够“减少大约 35% 的延迟”。不少抢先体验 v15 版本的车主都提出诉求，希望实景视图画面更流畅、响应更快、帧率更高。

不过延迟优化不会改动实景视图的底层逻辑。它依旧是对车辆周边环境的写实还原，但不一定总能展示出 FSD 感知并做出应对的全部信息。

修复画面偏紫问题

实景视图有时会出现紫色色调，或是整个可视化画面蒙上一层紫雾，夜间、昏暗停车场和街道上这个问题尤为明显。用户 DirtyTesLa 和 Sawyer Merritt 分享了多组相关示例，特斯拉软件工程师沙汉 · 内达（Shahan Neda）直接作出回应，称特斯拉已经在推进修复工作。

圣诞模式即将回归

实景视图更新后，圣诞模式、万圣节模式，还有车辆自定义车衣、车漆精准显示等功能都无法正常使用。社交平台 X 的用户 floge07_询问特斯拉打算如何恢复这些功能，特斯拉界面工程师埃文（Evan）回复说团队“正在处理”，之后又补充道，“我们已经有初步方案”。

摄像头无法拍到车辆自身，所以实景视图里的特斯拉本体依旧是三维模型。这也意味着，圣诞老人雪橇特效、自定义车衣和真实车漆颜色，最有希望率先在这个模块恢复。

接入 Grok，车队共享路况信息

马斯克还确认，特斯拉车辆很快就能“共享路况信息”，并结合车载端 Grok 调取的 X 平台实时信息流。这项功能有望规划出更优路线，甚至可以“提前提醒目的地周边的实时状况”。

特斯拉还计划把这套能力拓展到坑洼路段识别。FSD v15 规避坑洼的能力已经优于旧版本，车辆上报坑洼位置之后，其他车在抵达坑洼前就能提前减速或者变道。

后续安排

目前 FSD v15 依旧只对少量车主开放，马斯克表示，下个月的假日更新会推送至更多车主。上面提到的部分修复内容，以及适配实景视图的圣诞模式版本，有可能随这次更新一同上线。