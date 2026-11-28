IT之家 11 月 28 日消息，上汽荣威今日宣布，家越 07 大定锁单突破 35,000 台，全系搭载豆包座舱助手。

据IT之家此前报道，家越 07 于 10 月 23 日上市，限时权益价 11.98 万元起；家越 07 纯电版于 11 月 27 日上市，限时权益价 13.28 万元起。

车型 指导价（万元） 限时权益价（万元） 220 智享版 12.78 11.98 220 激光雷达版 13.78 12.98 320 激光雷达版 14.58 13.78 320 激光雷达智尊版 15.28 14.48 651 智享版 14.08 13.28 651 激光雷达版 15.08 14.28

651 激光雷达智尊版 15.78 14.98



该车长宽高为 4900*1910*1745mm，轴距 2908mm；行业首搭豆包座舱助手，搭载最新 Momenta R7 世界模型。

增程版配备 32.6kWh 和 44.2kWh 两种容量的电池组，纯电续航分别为 220km 和 320km，最大综合续航 1480km。

纯电版标配 800V 碳化硅平台，80.6kWh 电池，续航 651km，电机峰值功率达 245kW，峰值扭矩达 430N·m ，零百加速 5.9 秒。

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