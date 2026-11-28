IT之家 11 月 28 日消息，上汽荣威今日宣布，家越 07 大定锁单突破 35,000 台，全系搭载豆包座舱助手。
据IT之家此前报道，家越 07 于 10 月 23 日上市，限时权益价 11.98 万元起；家越 07 纯电版于 11 月 27 日上市，限时权益价 13.28 万元起。
|车型
|指导价（万元）
|限时权益价（万元）
|220 智享版
|12.78
|11.98
|220 激光雷达版
|13.78
|12.98
|320 激光雷达版
|14.58
|13.78
|320 激光雷达智尊版
|15.28
|14.48
|651 智享版
|14.08
|13.28
|651 激光雷达版
|15.08
|14.28
|651 激光雷达智尊版
|15.78
|14.98
该车长宽高为 4900*1910*1745mm，轴距 2908mm；行业首搭豆包座舱助手，搭载最新 Momenta R7 世界模型。
增程版配备 32.6kWh 和 44.2kWh 两种容量的电池组，纯电续航分别为 220km 和 320km，最大综合续航 1480km。
纯电版标配 800V 碳化硅平台，80.6kWh 电池，续航 651km，电机峰值功率达 245kW，峰值扭矩达 430N·m ，零百加速 5.9 秒。
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