IT之家 11 月 28 日消息，奕境汽车品牌总经理曾清林昨日发文，谈及了汽车行业智能化的下半场。他认为，一套智驾好不好的评判标准是“能不能真的帮大家省时间”。

曾清林称智驾最实在的价值，就是把人从方向盘上解放出来。他表示，激光雷达是智驾的感知底座，四颗激光雷达，可以实现 360 度视觉和激光雷达双冗余，让车把前后左右都看得更清、更远、更准，无论黑夜、雨雾还是复杂路况，都能精准识别。

本月早些时候，曾清林还发文罗列了智能辅助驾驶的短板。他认为要补上这些短板，激光雷达的数量和布局，就是绕不过去的一环。四激光，正是面向 L3、一步到位的智驾硬件方案。曾清林透露，即将亮相华为乾崑生态大会的奕境 X9 纯电版在这方面准备了惊喜。预计新车会采用四激光方案。

据IT之家昨日在 2026 广州现场消息，奕境 X9 纯电版车型正式上市，限时优惠价 27.98 万元起。作为参照，此前上市的增程版售价区间为 27.98 万至 35.98 万元。纯电版延续了增程版的车身规格，长宽高为 5301×2015×1805mm，轴距 3120mm。

据介绍，奕境 X9 纯电版首搭「天擎智电」全域千伏平台，包括千伏宽压超充、千伏同轴电驱、千伏 5C 超充电池、千伏六维安全体系，充电速度较传统 800V 架构车型快 25%；全系标配华为乾崑智驾四激光雷达方案，搭配宁德时代千伏 5C 超充电池，是搭载华为乾崑技术的首个千伏纯电车型。

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