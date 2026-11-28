IT之家 11 月 28 日消息，11 月 28 日，位于江苏的 500 千伏凤城至梅里长江大跨越工程开展首次人工走线检修，外骨骼机器人首次投入这项高空作业。

据央视新闻报道，该工程是国内规模最大的超高压跨江输变电工程，承担着江苏北部清洁能源送往苏南用电负荷中心的任务，这也是世界最高输电铁塔的首次人工走线检修。

据江苏省送变电有限公司检修作业负责人郑熠珉介绍，这座铁塔长期运行在跨江高湿、多阵风环境中，随着运行时间积累，设备腐蚀、松动等隐患会慢慢滋生；冬季用电高峰临近，江苏电网保供压力加大，此次检修是保障跨江送电的重要一环。

走线人员登塔作业前，已依托大型无人机完成一轮巡检，并利用人工智能技术识别研判整个长江大跨越段的设备隐患，形成“隐患清单”，检修人员对照清单开展高空作业。

检修人员所在的平台距江面约 364 米，平均风力可达 5 级，阵风 6 至 7 级。脚下导线直径仅 35mm，江心段晃动最强，线路落差 260 米，全程 2550 米，走线需要近 4 小时。

郑熠珉介绍，本次检修首次应用外骨骼机器人，整套装备重 2.5 公斤，内置智能芯片，可通过 AI 实时识别人体步频、步幅并动态测算工况。人员在导线上屈膝、迈步、蹲坐时，装备向上托举支撑、向下辅助稳定，最高可降低腰下肢 40% 的肌肉负荷。

作业中还发现塔侧导线 25 号间隔棒线夹螺栓松动，检修人员当场处理。郑熠珉称，跨江档距长、江面风大，线夹螺栓会逐步松弛，因此需要走线检查，发现一处处理一处。报道称，本次检修预计 11 月 28 日下午全部完成。