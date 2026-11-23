IT之家 11 月 23 日消息，今日，发改委等四部门印发《“一老一小”服务体系建设实施方案》。
其中提到，支持养老、托育机构应用智能管理服务、智慧消防安防等系统，提升管理水平。推动养老机构配置智能健康监测、辅助器具等设备。鼓励发展适合养老场景的人工智能体、服务机器人、智能穿戴设备、外骨骼等新产品，支持在养老机构、社区等场景应用或设置体验区。鼓励有条件的地方利用电子政务服务平台等汇总各类信息，为家庭获取上门服务提供便利渠道。
IT之家注意到，《方案》还提到，加强养老服务设施规划布局。根据常住人口规模、结构、分布变化和流动趋势，科学规划、合理布局养老服务网络，优化养老服务设施体系。因地制宜支持养老机构新建、改扩建、设备更新。重点推进建成时间较长、设施老旧的 2000 个公办养老机构改造升级，提升专业照护能力和安全管理水平。有序推进乡镇区域养老服务中心建设，统筹盘活使用率低、运营困难的乡村小型互助养老服务设施。
延伸阅读
外骨骼等养老新产品此前已有落地案例。据北京日报 2026 年 5 月报道，北京西城区陶然亭街道养老服务中心引进了 4 台外骨骼机器人，涵盖便携式“神行”与医用级“爱康”两大类型，便携式设备售价约 1.8 万至 2.8 万元，医用级设备则提供中心到店康复或居家租赁服务。
业内通常将养老机器人按功能和应用场景分为三类：一是康复机器人，用于辅助失能老人恢复行动能力，如下肢助行器、行走辅助机器人等；二是护理机器人，为老人提供日常照护服务，如电动护理床、健康监测、紧急救助等；三是陪伴机器人，具备情感交互、娱乐陪伴、家居管理等功能。