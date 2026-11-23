IT之家 11 月 23 日消息，今日，发改委等四部门印发《“一老一小”服务体系建设实施方案》。

其中提到，支持养老、托育机构应用智能管理服务、智慧消防安防等系统，提升管理水平。推动养老机构配置智能健康监测、辅助器具等设备。鼓励发展适合养老场景的人工智能体、服务机器人、智能穿戴设备、外骨骼等新产品，支持在养老机构、社区等场景应用或设置体验区。鼓励有条件的地方利用电子政务服务平台等汇总各类信息，为家庭获取上门服务提供便利渠道。

IT之家注意到，《方案》还提到，加强养老服务设施规划布局。根据常住人口规模、结构、分布变化和流动趋势，科学规划、合理布局养老服务网络，优化养老服务设施体系。因地制宜支持养老机构新建、改扩建、设备更新。重点推进建成时间较长、设施老旧的 2000 个公办养老机构改造升级，提升专业照护能力和安全管理水平。有序推进乡镇区域养老服务中心建设，统筹盘活使用率低、运营困难的乡村小型互助养老服务设施。