IT之家 11 月 28 日消息，蔚来今日宣布，随着「蔚来换电站｜南通海门区政务服务中心」投入运营，蔚来公司在江苏累计投入运营换电站 500 座。

截至目前，江苏蔚来换电站累计换电服务已突破 1,950 万次，占全国换电总量约 14.77%。2026 年 1—10 月，蔚来公司江苏市场销量高速增长，同比增长 59.8%。

据官方透露，500 座换电站的背后，是蔚来公司对江苏充换电网络的持续投入。2024 年 12 月 30 日实现江苏换电县县通，2025 年 3 月 31 日实现江苏充电县县通，充换电服务覆盖全省 95 个行政区县；在高速公路上，全省投入运营 104 座换电站，覆盖 G2 京沪、G15 沈海、G40 沪陕、G42 沪蓉、G25 长深、G30 连霍等主要干线，平均 50 公里就有一座高速换电站。

IT之家查询获悉，截至今日，蔚来全国建成 9,921 座充换电站，其中换电站 4,300 座，充电站 5,621 座、充电桩 32,931 根，累计提供超 1.3 亿次换电。

据官方规划，到 2030 年，蔚来能源的蔚来体系电池资产原值将超 3500 亿元，换电站将超 1 万座，年度充换电服务次数将超 2 亿次，年度充换电消费量将超 100 亿 kWh。