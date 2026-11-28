IT之家 11 月 28 日消息，11 月 27 日，游戏科学创始人 / CEO、《黑神话：悟空》制作人冯骥在其个人公众号“冯骥 Yocar”发表了一篇名为《后 AI 时代最重要的问题》的长文，全文约 8000 字。文章发出后，引发全网热议。

冯骥表示，最让自己忧心忡忡的，是 AI 正在改写一条数百年未变的硬边界 —— 智力在历史上第一次脱离肉身，从劳动要素变成了资本要素。

他称，在此之前，无论多高深的学问、多老辣的判断与直觉，统统长在活生生的人脑里。只要长在肉身里，就摆脱不了生老病死；任你天赋再高，一天真正的巅峰状态也就几个小时。

人就是这样，困了要睡，病了要歇，受了委屈会辞职，作死…… 就会真死。 智力只绑在个体身上，没法复制粘贴，再吝啬的老板想把生意做大，也必须老老实实向千千万万受过教育的劳动者购买工时。 这道生理瓶颈，撑起了过去数百年普通人“勤学苦练 → 掌握技能 → 换取收入 → 获得尊重”的核心社会契约。 大模型出现之后，这道瓶颈被一点点砸碎了。

据IT之家此前报道，今年 2 月，冯骥发文，谈及了刚上线即梦的 Seedance 2.0。他表示，AIGC 的童年时代，结束了。他坦言，自己在深感震撼的同时，也有一丝迷茫。

同时，冯骥当时还抛出了一个疑问：如果 AI 将把内容生产的卡尔达肖夫指数从 I 型提升到了 II 型文明，不是强 100 倍，而是强 100 亿倍，那会是个怎样的世界？