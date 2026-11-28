IT之家 11 月 28 日消息，QQ 鸿蒙版 App 已于 11 月 20 日在华为应用市场（App Gallery）开启 9.2.90 (3680) 版本邀测升级（需收到短信通知后点击链接跳转安装）。

IT之家实测，在该版本中，QQ 鸿蒙版新增一项新特性解决了游戏党的一大痛点 —— 支持添加未登录的账号进行三方 App 登录。这意味着使用华为鸿蒙系统手机的游戏玩家，在切换账号时，无需再通过扫码或来回在 QQ App 登录不同 QQ 进行切换操作，可以在游戏登录环节就直接添加新账号。

此外，不仅是游戏，QQ 音乐、腾讯视频等三方 App 也均支持该特性。IT之家另附 QQ 鸿蒙版 App 本次升级内容如下：

新增支持查看历史头像

好友设置页新增“他的线索”

新增支持互动标识

新增支持表情搜索

修复一些已知体验问题