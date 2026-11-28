IT之家 11 月 28 日消息，QQ 鸿蒙版 App 已于 11 月 20 日在华为应用市场（App Gallery）开启 9.2.90 (3680) 版本邀测升级（需收到短信通知后点击链接跳转安装）。
IT之家实测，在该版本中，QQ 鸿蒙版新增一项新特性解决了游戏党的一大痛点 —— 支持添加未登录的账号进行三方 App 登录。这意味着使用华为鸿蒙系统手机的游戏玩家，在切换账号时，无需再通过扫码或来回在 QQ App 登录不同 QQ 进行切换操作，可以在游戏登录环节就直接添加新账号。
此外，不仅是游戏，QQ 音乐、腾讯视频等三方 App 也均支持该特性。IT之家另附 QQ 鸿蒙版 App 本次升级内容如下：
新增支持查看历史头像
好友设置页新增“他的线索”
新增支持互动标识
新增支持表情搜索
修复一些已知体验问题
延伸阅读
本次 QQ 鸿蒙版 9.2.90 (3680) 版本邀测时间为 2026 年 11 月 20 日至 12 月 11 日，采用定向邀测方式，需收到短信通知后点击链接跳转安装，未收到通知的账号无法通过其他渠道获得同一邀测资格。
三方 App 通过 QQ 授权登录，通常基于 OAuth 2.0 协议实现，QQ 互联提供授权码模式等多种登录方式：第三方应用向 QQ 授权服务器发起请求，用户在 QQ 侧登录并同意授权后，服务器返回授权码，第三方应用再凭客户端 ID、密钥与授权码换取 Access Token，从而获取昵称、头像等账号信息。此次新增“添加未登录的账号”，即允许在这一登录授权环节直接补充新的 QQ 账号。
文中所提“互动标识”是 QQ 等社交平台用于标识好友间持续互动状态的视觉元素。以 QQ 为例，双方连续 7 天互相发送消息可点亮小火花，累计满 30 天升级为大火花，此后还有更高级别的标识，若中断一天则标识熄灭、累积天数清零。
目前 QQ 鸿蒙版已支持单聊、群聊、多人语音或视频通话、抢红包、浏览空间好友动态、短视频、频道、扫一扫，以及手机与平板双端登录等功能，安装量已突破 4622 万。
此前 9.2.70 正式版中，QQ 鸿蒙版曾重新回归 Call Service Kit 系统级通话提醒功能并适配智感握姿，华为终端云服务官方微博还透露宠物玩法已在该版本上线。