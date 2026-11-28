3. 应用中心中的应用图标支持按 A-Z 排序 (应用中心> 自定义 > A-Z)【通信共享】通信共享功能再升级，可与搭载 HarmonyOS 7 的手机建立多人互助通信共享，通过登录同一华为账号共享网络建立互助网络，网络负载大等场景下可获得更快、更稳的网络体验