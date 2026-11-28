IT之家 11 月 28 日消息，华为官方宣布，HUAWEI MateBook Fold S 鸿蒙小折叠电脑开启了鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.109SP29 版本升级推送。据介绍，本次更新个性外显支持 AI 创作、上传 GIF 动图等方式设置，并预置了“融合开发引擎”应用等。
IT之家附华为 MateBook Fold S 此次更新内容如下：
【个性外显】
1. 支持使用 AI 创作、上传 GIF 动图等方式设置个性外显 (设置> 桌面和个性化 > 个性外显 > 点“+”号图标)
2. 支持小艺圈选快捷设置，使用小艺圈选截图喜欢的照片，选择“贴到外屏显示”，即兴创作个性外显
3. 外屏锁屏鸿蒙键新增个性外显入口，上滑鸿蒙键，选择第一个图标，更快捷地进入个性外显
【系统】
1. 新增滚动截屏功能，支持滚动屏幕截取长图 (状态栏> 滚动截屏)
2. 状态栏支持显示实时网速 (设置> 通知和状态栏 > 状态栏 > 实时网速)
3. 应用中心中的应用图标支持按 A-Z 排序 (应用中心> 自定义 > A-Z)【通信共享】通信共享功能再升级，可与搭载 HarmonyOS 7 的手机建立多人互助通信共享，通过登录同一华为账号共享网络建立互助网络，网络负载大等场景下可获得更快、更稳的网络体验
【笔记】
1. 新增计时器功能，备考、刷题时间掌控更方便 (需将笔记应用更新至 15.0.14.360 及以上版本)
2. 橡皮新增圈选擦除模式，随手一圈，所选区域整片清除，操作更高效
3. 橡皮擦支持自动取消，擦除后自动切回上一工具，编辑节奏不打断
4. 新建笔记菜单更新，新建导入分区清晰，操作更便捷 (需将笔记应用更新至 15.0.14.360 及以上版本)
【小艺】
1. 小艺 Work 支持文档处理、PPT 制作、网页设计、周报总结、信息检索、定时任务、桌面文件图标整理，以及一句话安装字体等功能 (小艺> 点击左上角“办公”标签)
2. 新增一句话安装字体功能，无需手动查找字体安装包或进行繁琐的安装操作，只需告诉小艺需要安装的字体，即可自动查找并安装字体，让字体安装更简单、便捷
3. 小艺能力更全面，支持通过一句话指令指定待打印文件，小艺自动搜索目标文件，指定打印参数、下发打印任务
【全场景】
无线投屏支持按投屏设备屏幕自适应显示投屏，投屏时显示画面将自动适应投屏设备屏幕大小（控制中心 > 无线投屏 > 屏幕满屏显示 > 投屏设备)
【本地 AI 模型管理】
新增 Qwen 3.5 4B、Qwen 3.5 9B 模型 (设置> 系统 > 本地 AI 模型管理 > 下载)
【设置】
设置新增安装在线主题入口 (设置> 桌面和个性化 > 更多主题 > 在线主题)
【应用】
预置“融合开发引擎”应用，支持运行 Linux 环境
【系统】
1. 合入 2026 年 11 月安全补丁，增强设备系统安全
2. 提升整机系统稳定性和性能，为您提供更流畅的操作体验
据介绍，华为 MateBook Fold S 采用纵向几何设计，提供幻夜黑、天际白、云海蓝三种配色，其采用高密度小型主板实现轻量化，整体重量 639g，展开式厚度 6.49mm。匹配华为星跃折叠键盘配件，提供 1.5mm 键程。
该机搭载麒麟 XE90 芯片，采用静叶增压风扇、环形分流 VC 双循环散热，实现立体分流散热架构，性能释放达 22W；采用一块 980x980 分辨率 120Hz 全新 Live 小方屏外屏，提供 2500 尼特峰值亮度。内屏为 14.7 英寸 3240x2160 分辨率 120Hz OLED 面板（折叠后 10.2 英寸），提供 1600 尼特峰值亮度。