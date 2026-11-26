IT之家 11 月 26 日消息，在昨日下午的 HarmonyOS 创新技术沟通会上，华为 Fellow、HarmonyOS 首席架构师李世军分享了鸿蒙在互联方面的探索。

据介绍，过去分布式主要聚焦鸿蒙 HarmonyOS 设备，而现在进一步升级为鸿蒙星河互联，不仅可以连 HarmonyOS 设备，而且可以连接更多的 OpenHarmony 生态设备，同时开放了跨 OS 的互通能力。

李世军称，鸿蒙星河互联主要聚焦分享、设备协同和生态开放三个方面。而在分享方面，鸿蒙星河互联支持近场和远程两种分享模式。

其中，近场分享支持“临时组网，即用即拆；传输迅速，减少等待；步骤简洁，符合直觉”特性。同时，近场通信还采用了高吞吐 & 高能效技术，并发峰值达 250MB/s。这意味着 1GB 文件约 5 秒时间就可以传完。

分布式软总线 + WiFi：快速唤醒芯片

New IP 协议 + BitMap 编码：通途协议

2.4GHz + 5GHz：多径双路并发

蓝牙 + WiFi：实时负载均衡

李世军还在现场提到，基于上述技术，华为相较友商 A 多并发场景传输更快，传输速率在实验室环境是 4 倍、日常环境是 2.7 倍（测试设备为 HarmonyOS 7 系统的华为 Pura 90 Pro 和 iOS 26 系统的 iPhone 17 Pro，测试场景为 1 分享 8 并行传输）。

IT之家注意到，华为还基于简化近场分享步骤的目的，推出了碰一碰分享，目前已支持分享图片 / 视频 / 文件 / 链接、主题互动、游戏安装包 / 资源包分享、通信共享、加密分享系列功能，同时华为还加入了节日专属动画效果。