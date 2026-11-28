IT之家 11 月 28 日消息，联想来酷外骨骼机器人行者 ONE 今日正式开售，售价 6999 元。

这款产品是一款面向老人出行、户外徒步、上下楼锻炼场景的穿戴式助行设备，采用 1.8kg 镁合金机身，帮助缓解下肢行走负担。

动力方面，来酷行者 ONE 采用双髋独立驱动设计，单边输出 19N·m、双边合计 38N·m 峰值扭矩，峰值功率达 900W，助行效率 ≥45%，可在爬楼、户外登山等场景下降低体能消耗。

机身结构上，产品前后活动角度 ≥170°、侧向活动角度 ≥20°，反向阻尼 <1N·m；采用人体工学 3 点舒适承托设计帮助分散局部压力，3 点扣锁 15 秒即可利落穿脱。

来酷行者 ONE 标配 2×3000mAh 可拆卸双电池，双电池下续航可达 8 小时，单电池 3 档助力下约 3 小时；支持快拆更换无需脱下整机，配备 Type-C 接口可使用充电宝随时补能；防护等级为 IP54，可应对日常防尘防溅水。

IT之家附这款产品主要参数：

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