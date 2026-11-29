IT之家 11 月 29 日消息，韩媒《电子新闻》今天（29 日）上午报道称，三星电子将于明年 1 月在美国拉斯维加斯举行的 CES 2027 上首次展示自主研发的人形机器人，这也是今年 7 月成立的 CEO 直属机器人体验（RX）业务推进室交出的首份成果。

三星不打算以炫目的机器人动作作为卖点，而是希望凭借机器人在工厂执行实际作业的能力，迈出商业化的第一步。

26 日，三星电子董事会赴位于首尔牛眠洞的首尔研发园区，观看 RX 业务推进室的人形机器人演示，了解研发进展。演示重点展示了机器人的全身控制能力，以及通过机械臂和机械手完成物体抓取、操控等精细作业的能力。机器人通过观察、模仿人类动作，并结合虚拟环境中的反复训练，实现了自然流畅的动作。

机器人手部是此次研发的重点。据悉，三星将量产 Galaxy 折叠屏手机铰链积累的超精密加工和组装技术用于机械手，每个手指关节均与驱动部件直接相连，使机器人能够在不松手的情况下转动物体或调整抓握姿势。

机器人外部还装有柔性显示屏，可显示自身状态并与人交流。业内分析认为，随着人形机器人的竞争从行走和全身运动能力延伸至手部作业能力，三星也在顺应这一趋势布局。

今年初，三星电子提出，到 2030 年将国内外工厂改造为 AI 自主工厂，分阶段引入人形制造机器人。即将在 CES 亮相的人形机器人也将优先应用于三星电子自有工厂。

三星电子尚未公布新机器人的具体规格、性能及名称。业界认为，三星拥有遍布全球的生产基地，可以在实际生产环境中验证机器人性能、积累训练数据，这是其一大优势。三星集团内部便可完成从零部件开发、AI 技术研发、数据采集到现场应用的各个环节，有利于提高研发效率。

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