IT之家 11 月 29 日消息，据路透社报道，知情人士透露，三星电子上周向董事会展示了人形机器人原型，打算在明年 1 月对外发布这款产品。这家存储芯片与智能手机厂商正在寻找新的增长引擎。

这名知情人士称，三星计划在拉斯维加斯举办的国际消费电子展上展出该机器人。人形机器人赛道如今竞争日趋激烈，参与者包括宇树科技、特斯拉，以及现代集团旗下的波士顿动力。

早在今年 7 月，三星就成立了机器人体验事业部（RX），该部门直接向联席 CEO 卢泰文（TM Roh）汇报，统筹机器人研发、长期战略和商业化落地，本次新品发布正是该部门成立之后的重要动作。

知情人士介绍，周四这场演示在三星位于首尔的机器人研发中心进行，卢泰文到场参与，演示重点是机器人全身控制能力，以及通过手臂和手部抓取、操作物体的能力。

消息称，三星现阶段主攻手部操作能力，这是人形机器人的一大技术难点。想要落地工厂作业，机器人必须稳定完成抓取、转动、移位物品等动作。

三星机器人体验事业部实验室负责人克里斯 · 豪泽（Kris Hauser）在 9 月曾表示：“就算你跟工厂主说机器人作业成功率达到 99%，对方也只会一笑而过。想要真正部署在产线上，成功率必须达到 99.99%。”“这是一个容错率极低的领域。”

豪泽当时还提到，三星的长远目标是打造面向普通消费者的机器人，可以做家务、照料老年人。

IT之家注意到，今年 3 月，这家芯片、屏幕、手机、电视和家电厂商提出目标，在 2030 年前把自有工厂改造为 AI 驱动的智能工厂，将人形机器人投入生产环节。三星计划在韩国东南部的龟尾市建设人形机器人产线，当地也是三星手机工厂的所在地。同时三星在美国、中国和日本都设有机器人研发团队。

三星今年早些时候表示，会在必要时通过投资和收购，加快机器人技术研发与商业化进程。2024 年，三星已经成为韩国机器人公司 Rainbow Robotics 的最大股东。