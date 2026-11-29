IT之家 11 月 29 日消息，在 2026 广州车展上，由奇瑞 × 捷豹路虎合作打造的 FREELANDER 神行者品牌公布了神行者 8 的 12 月金融权益。

下述权益二选一：

首付 9.99 万元起，2 年 0 息，20 万定额贷

5,000 元保险补贴

据IT之家此前报道，奇瑞捷豹路虎神行者 8 已于今年 9 月 3 日晚上市，权益价 28.99 万-37.99 万元。该车官宣上市 12 小时，大定突破 5000 台。五座版已于 10 月 31 日正式开启交付，标配华为 ADS 5。

该车设计语言延续 Concept 97 概念车风格，以硬朗大气的造型、简洁有力的车身线条，融合豪华质感与越野基因。该车尺寸为 5118 (5185)×2050×1898mm、轴距为 3040mm，采用 2+2+2 六座或五座布局。

神行者 8 由 FREELANDER 神行者联合华为、宁德时代、高通三方深度协同开发，全系搭载高通骁龙 8397 车规级芯片、标配华为乾崑智驾 ADS 5 + 800V 高压平台。该车配备 15.6 英寸 Mini LED 中控屏，后排配有一块 17.3 英寸吸顶屏。

该车全系标配具备 ENC 的 1.5T 四缸增程器，热效率 45.79%；全系标配双电机四驱，总功率 610kW，峰值扭矩 813N·m，零百加速 4.6 秒；全系标配 250kW 两挡后电机，最大轮端扭矩 8000N·m，标配 ±10° 后轮转向，转弯半径≤ 5.15 米；标配闭式双腔空悬 +CCD 连续可变阻尼减振器、前机械差速锁。

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