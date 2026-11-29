IT之家 11 月 29 日消息，VAIO 最近在日本市场更新 S13 和 Pro PG 系列笔记本电脑。新品均采用英特尔 Wildcat Lake 平台，配备 13.3 英寸屏幕，重量不到 1kg。

IT之家了解到，VAIO S13 提供酷睿 3 304、酷睿 5 320 和酷睿 7 350 处理器，最高可选配 32GB 板载 LPDDR5X 内存和 1TB SSD。面向商务市场的 Pro PG 采用酷睿 5 320 处理器、16GB 内存和 512GB SSD。

同时，这两款笔记本均搭载 13.3 英寸防眩光屏幕，分辨率为 1920*1200，最低重量仅 976g。据 JEITA 3.0 测试标准，该系列笔记本的视频播放续航最长可达 14.5 小时，待机时间最长可达 27 小时。黑色版 S13 可选配 5G 蜂窝网络，Pro PG 支持选配 4G LTE。

价格方面，VAIO S13 的起售价为 201,300 日元（IT之家注：现汇率约合 8,420 元人民币），对应酷睿 3 304 处理器、8GB 内存和 512GB SSD 配置，选配酷睿 5 320 处理器、16GB 内存和 512GB SSD 后，价格来到 294,800 日元（现汇率约合 12,331 元人民币）。Pro PG 售价为 388,000 日元（现汇率约合 16,229 元人民币）。