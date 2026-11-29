IT之家 11 月 29 日消息，11 月 27 日，星途 EX6 在 2026 第二十四届广州国际汽车展览会完成全球首秀，新车定位运动智混 SUV。

据官方公布信息，星途 EX6 的长宽高分别为 4830/1920/1680mm，轴距为 2800mm，属中型 SUV。官方称其采用长轴距、短前后悬的宽体布局，配溜背轮廓。外观上，该车以“X”为统一视觉原点，配备星际之门 X 型日行灯、星河之光璀璨矩阵大灯与星际巡航双层扰流板。官方称设计灵感取自海洋冰川。

座舱方面，星途 EX6 搭载 5nm 高通 8295P 芯片与 Carmind Pro 大模型，支持模糊语义理解、多轮自然对话与一键规划行程。音响为哈曼卡顿 23 扬声器方案，峰值功率 2620W；中控为 30 英寸 6K 低蓝光智慧屏，官方称已获莱茵眼舒适五星认证。

内饰采用官方所称与沃尔沃同源的“母婴幼儿级环保面料”，官方称座舱达到“零甲醛、零异味、零苯、零过敏”。

动力方面，该车搭载鲲鹏超混 C-DM 6.0，由 1.5T 发动机与 DHT260 变速箱组成，系统总功率 550kW（748ps），峰值扭矩 860N・m，官方称零百加速为 5 秒级。

星途 EX6 配备 32.66kWh 犀牛 H 增混电池，两驱版 CLTC 纯电续航 220km，四驱版 CLTC 纯电续航 200km；同时搭载雪豹四驱 2.0，提供 6 种驾驶模式。

底盘部分，该车采用飞鱼底盘 3.0，官方称由欧洲豪车底盘工程师团队专属调校并在欧洲多国完成实地测试，配备进阶版 CDC 电磁悬架与全铝 H 臂后悬架。

安全方面，官方称该车按欧澳双五星碰撞标准开发，A/B 柱采用 1500MPa 超高强度钢材，车顶可承受十吨级抗压载荷，整车高强钢占比 85%，满足 25% 小偏置碰撞。该车还首发了碰撞后四门降窗解锁功能：气囊弹出、车身状态稳定后，车门自动解锁、车窗同步下降 30%。

辅助驾驶方面，星途 EX6 全系标配猎鹰 700 系统，采用一段式端到端大模型，整车搭载 27 颗传感器，包括 ATX 全天候激光雷达、800W 高像素双目前视摄像头与博世高精度前向毫米波雷达，支持高速 NOA、城市 NOA 与全场景泊车。

截至IT之家发稿，官方尚未公布星途 EX6 的售价与具体上市时间。

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