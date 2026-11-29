IT之家 11 月 29 日消息，据星期日泰晤士报爆料，英国文化大臣丽莎 · 南迪（Lisa Nandy）预计将在圣诞节前宣布对该国家广播公司资助模式的重大改革。

若改革通过，Netflix、亚马逊 Prime Video、Disney+ 等流媒体平台的用户除订阅费外，还需缴纳 BBC 牌照费，最早 2028 年生效。

报道指出，即使这些用户不观看 BBC 的节目，也可能被要求缴纳目前标准为每年 180 英镑（IT之家注：现汇率约合 1,573 元人民币）的牌照费（按家庭 / 住户为单位征收，每年 4 月还会随消费价格指数进行通胀调整）。YouTube 等视频平台以及 Instagram 和 TikTok 等社交媒体网站预计不会受到该费用的影响。

一位英国政府消息人士向该媒体表示：“BBC 是至关重要的国家资产。如果我们无所作为，摆在面前的只有慢性死亡或快速死亡两条路。为了让它生存下去，就必须将其置于稳固的财务基础之上。这就是我们将做出的选择。”

另据镜报报道，英国数字、文化、媒体和体育部坚称，“目前尚未做出任何最终决定”。该部门发言人表示：“通过皇家特许状审查，我们正在研究一系列方案，包括如何改革牌照费制度，但尚未做出任何最终决定。”

据悉，一份关于 BBC 资助模式及未来发展的政府白皮书预计将于下月发布。该广播公司于 2017 年生效的现行特许状将于 2027 年 12 月到期。BBC 的收入主要源自牌照费，而议会数字、文化、媒体和体育委员会此前指出，缴纳该费用的人数正在减少。

该委员会在报告中称，BBC 新任总裁马特 · 布里廷（Matt Brittin）向议员们透露，过去 10 年间，BBC 的牌照费收入损失了约 12 亿至 13 亿英镑（现汇率约合 104.9 亿至 113.64 亿元人民币）。