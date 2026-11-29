IT之家 11 月 29 日消息，吉利汽车今日宣布，星越 L PLUS 将于 12 月 6 日在西安正式上市。

据IT之家此前报道，11 月 12 日，星越 L PLUS 开启预售，共推出 5 款车型，预售价区间 16.77-20.97 万元，预售先享价 15.77-19.97 万元。

星越 L PLUS 的车身长度达到 4955mm，轴距增至 2900mm，整体规格相比现款星越 L 有明显提升。

智能化配置上，新车按车型梯度有所区分。次顶配揽晖至尊版与顶配大师典藏版搭载激光雷达，配备英伟达 Orin-Y 辅助驾驶芯片，采用千里浩瀚 H5 高阶辅助驾驶方案，可实现城市领航辅助（CNOA）、高速领航辅助（HNOA）以及车位到车位领航辅助（D2D）等功能。

而入门版揽晖悦尊版、次入门揽晖荣尊版及中配揽晖曜尊版则搭载地平线征程系列辅助驾驶芯片，支持 ACC 全速自适应巡航、ICC 智能巡航辅助、APA 智能泊车辅助和 RPA 遥控泊车辅助等主流功能。

动力系统上，星越 L PLUS 搭载吉利 i-HEV 智擎混动系统，由 2.0TD 混动高效发动机与 3DHT 12 合 1 电驱组成，发动机最大功率 160kW，极速 190km/h。

底盘方面，新车采用前双叉臂 + 后五连杆独立悬架组合，并同级首发搭载后轮转向系统，最小转弯半径仅 4.88 米，还支持蟹行模式。