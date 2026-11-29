IT之家 11 月 29 日消息，博主 @体验more 今日曝光了预计将于 12 月发布的新款手机。

IT之家汇总如下：

小米 18 ：无背屏无防窥的小米 18 Pro

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综合目前爆料，vivo S70 系列将分为 S70 和 S70 旗舰版两款，其中 S70 旗舰版采用 6.59 英寸 1.5K LTPS OLED 中直屏，搭载骁龙 8s Gen4 处理器，前置 5000 万像素镜头，后置 5000 万像素大底主摄、800 万像素超广角以及 6400 万像素索尼 LYT-610 潜望长焦，支持 200mm 增距镜，并采用横向大矩阵 Deco 与《光 · 遇》联名设计。

此外，S70 系列将提供专门的“闪光人像专业套装”，旗舰版与标准版全系共用该专业人像外设，主打暗光人像光影与氛围感，暗光场景下的 Live 照片表现被视为其差异化卖点。

小米 18 标准版方面，爆料称其采用后置三摄方案，分别为 2 亿像素 1/1.28 英寸大底主摄、5000 万像素超广角以及 2 亿像素 3 倍潜望长焦，核心搭载骁龙 8 Elite Gen 6 平台，配备 6.4 英寸 1.5K 直屏（支持 LTPO 1-120Hz 自适应刷新），内置 7200mAh 电池并支持 100W 有线快充。此前雷军曾在深圳 APEC 峰会期间手持一台白色小米 18 标准版真机亮相。

华为 nova 17 系列的爆料显示，其将提供 6.68 英寸与 6.84 英寸两种 1.5K OLED 尺寸，大概率全系搭载麒麟 8030 新平台，配备 2 亿像素主摄与 5000 万像素潜望长焦，电池容量 7000mAh 以上并支持 100W 快充，红枫原色影像下放。需要说明的是，上述参数均未获得华为官方确认。

荣耀 X90 Pro Max 的爆料信息显示，该机将采用 7 英寸 1.5K 屏幕，搭载骁龙 6s Gen 4 处理器，额定电池容量为 13300mAh（典型值预计在 13500mAh±），支持 90W 快充与 N79 频段，预计于 12 月发布。

星芒 OSTA O1 标准版已完成备案、处于待发布状态，配备 7 英寸 1.5K 等深四曲屏，搭载麒麟 9020 系列处理器，主打纤薄大屏体验，产品形态可参考华为 Mate Air 系列，另有爆料称其采用大圆饼摄像头 Deco 模组。作为参考，同品牌此前发布的 OSTA O1 Pro 采用 6.39 英寸 1.5K LTPS 直屏、麒麟 9030S 处理器、7000mAh 电池，支持 66W 有线与 50W 无线充电，后置 200MP 1/1.28 英寸 RYYB 主摄 + 50MP 3.7X RYYB 潜望长焦 + 第二代红枫原色镜头，支持 IP68 和 IP69 防尘防水与侧边指纹识别，12+256GB 版售价 5699 元起。

OPPO A7 Ultra 被曝将内置 12000mAh 级别大电池，采用横向胶囊形摄像头模组，模组内含两枚镜头与闪光灯并印有“AI CAMERA SYSTEM”字样，机身支持 5G 双卡，预计 12 月发布；其型号 OPPO PNC110 已出现在中国工信部入网信息中，早期信息显示该机电池容量约在 11460mAh 至 11640mAh 之间。

一加 Turbo 7 系列的爆料称，该系列将配备 200MP 大底影像与玻璃机身，预计 12 月在中国市场发布，发布时间较上代一加 Turbo 6（2026 年 1 月发布）提前约一个月。此前一加 Turbo 6 与 Turbo 6V 均为中国市场监管专供机型，Turbo 系列目前共有五款机型。

REDMI Note 18 系列一款型号为 M077CE 的 5G 新机已于 11 月 24 日通过 3C 认证，适配 45W 有线快充；爆料称国行版电池容量为 8888mAh（海外版为 8100mAh），配备 6.99 英寸 FHD+ AMOLED 屏幕（120Hz 刷新率），搭载骁龙 4 Gen4 处理器与 5000 万像素主摄，预计 2026 年底至 2027 年初正式登场。