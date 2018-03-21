魅蓝E3现场上手实拍图赏：给热血青年的新旗舰

IT之家3月21日消息 今天下午，魅族在北京发布了魅蓝E3新品手机，E3拥有7.6mm纤薄机身，接近黄金钝角的边角弧度曲线，背面摄像头的圆弧凸起与机身格外融合，整个背面的一体化达到新高度，圆润轮廓带来视觉弹性。另外它配置高通骁龙636处理器，采用14nm制程工艺，8核心最高1.8GHz，Adreno 509 GPU，相比上一代性能提升40%。

除此之外魅蓝E3还新增了配色，不仅有超强一体感的磨砂黑，稳重深邃；还有细腻而光泽的香槟金，清新俏皮；更有经过237次微调的全新颜色——丹青，加上一抹红色电源键点睛，与众不同。

IT之家在发布会体验区上手了魅蓝E3，现在就为大家带来它们的新鲜靓照：

▼竖直双镜头，天线带被隐藏在顶部：

▼红色的电源按键非常抓眼球：

▼香槟金配色：

▼全新的丹青配色，经过两百多次微调：

▼专为魅蓝E3推出的熊本定制配件，全套售价599元，还有萌萌的行李箱：

▼歼二零飞机定制款，李楠表示要借此消灭掉小鲜肉：

▼定制的专属纹路，看起来战斗感很强：

▼仅有2000套的歼二零模型，随顶配魅蓝E3送出：

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