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“世界杯中国队”又添一员，俄罗斯地铁可用支付宝购票

2018-6-12 16:11:14来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月12日消息 2018年世界杯即将在俄罗斯举行，不少中国人也远赴俄罗斯到现场去观看世界杯，毕竟连小龙虾都出征了。支付宝官方宣布，俄罗斯地铁已经支持支付宝购票，扫一扫就能买票。

IT之家报道，2017年9月莫斯科中央环线卢日尼基站正式启用了支付宝购票。目前支付宝已经涵盖中央环线的5个站点：卢日尼基站、伊兹迈洛沃站、商务中心站、火车头站和加加林广场站。

为了方便中国乘客购票，中央环线购票窗口贴有中文提示，收费口还装有专用PIN-Pad设备，可以生成并打印支付所需的二维码。中国乘客只需要使用支付宝App扫描票据上的二维码，支付后即可获得车票。

据悉，俄罗斯现已有约4000家商户接入了支付宝。包括俄罗斯知名百货公司：莫斯科中央百货商场TSUM、国立百货商场GUM和圣彼得堡列宁格勒贸易大厦DTL。此外，有俄罗斯本土“丝芙兰”之称的L’Etoile，以及本土大型超市连锁Dixy、Victoria和Azbuka和莫斯科谢列梅捷沃机场的免税店Imperial Duty Free也都开通了支付宝消费。

近日，白岩松关于“俄罗斯世界杯，中国除了足球队没去，其他都去了”的金句火爆网络。本次世界杯将有大约十万中国球迷赴俄观赛，而中国球迷购买球票的数量，在所有国家中排名第9。

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关键词：支付宝世界杯

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