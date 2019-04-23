雷军：小米为什么做大家电

IT之家4月23日消息 小米在今日的发布会上推出三款大家电新品：小米壁画电视、小米全面屏电视和米家互联网立式空调C1。而在发布会后，小米董事长兼CEO雷军在个人公众号上详细解释了小米做大家电业务的原因。

雷军表示，这是小米的使命使然，而大家电是小米AIoT战略的重要组成部分，在未来，小米将会把大家电作为未来10年持续发展蓝图的核心拼图之一。

以下是全文内容：

今天，我们在北京又开了一场发布会，发布了三款新品：小米壁画电视、小米全面屏电视和米家互联网立式空调C1。这是小米的电视、空调两个大家电业务首次集体亮相。还有一个好消息，在刚刚过去的两个季度，小米电视销量蝉联中国第一！

做大家电是小米践行使命的必然

还记得2013年9月5日，我们发布了小米电视1代，当时的我没想到，在电视这样一个充分竞争的成熟行业，小米作为一个新兵，用短短5年多的时间就登顶中国第一。有了电视的成功经验，我们在2018年启动了小米的大家电业务：去年7月发布了首款米家互联网空调，今年1月推出米家互联网洗烘一体机。

很多人好奇，小米为什么会进入大家电这样一个“传统”领域？这首先是我们的使命决定的，小米的使命是：坚持做“感动人心，价格厚道”的好产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。

我们始终坚持以消费者的需求为导向，感知消费者最核心的诉求，因此，我们进入了越来越多的生活消费品的行业，用小米模式把生活消费品做到“感动人心，价格厚道”，进入大家电领域的初衷亦是如此。

大家电是小米AIoT战略的重要组成部分

此外，大家电是小米AIoT战略的重要组成部分。今年，我提出了小米未来十年的战略是手机+AIoT双引擎，AIoT就是智能万物互联，这是下一代超级互联网。AI时代的到来，给了我们比移动互联网时代，还要大至少一个数量级的超级机遇。随着AI+语音交互越来越日常化，使用语音来控制照明开关，甚至打开空调、观看电视都只是一句话的事儿。可以预见，将来所有家庭里的设备都能互联互通，能够用语音和人工智能来进行交互，这是未来10年全球最重要的科技发展趋势。

其中，电视作为家庭中屏幕最大、交互性最强的电器，自然成为AIoT的一个枢纽产品。今天，小米电视已经具备了控制AIoT电器，显示智能设备通知，和远场语音交互的功能，既是家里的AIoT智能控制中心，也是AIoT消息通知中心。未来，小米将会把大家电作为未来10年持续发展蓝图的核心拼图之一，我们希望推动更多的家电产品变成互联互通的智能产品，就像九年前我们给手机行业带来的变化一样。

小米做大家电会坚持创新、强调设计与智能体验、强调智能家居的互联互通

无论是发展六年的小米电视，还是推出不过一年的小米空调，小米的大家电业务都取得了非常了不起的成绩。小米电视不仅在过去的两个季度站稳中国第一，在海外也屡创佳绩——进入印度仅8个月就成为线上出货量第一的电视品牌；去年双11我们仅凭电视+空调业务，就跻身天猫大家电品类前三；今年4月9日米粉节当天，米家互联网空调销售额破亿元；洗衣机产品虽然今年1月才推出，3月就摘得天猫洗衣机单品销量第一。

在全新的领域取得这些成绩，是小米模式的胜利。而这其中的关键在于我们坚持创新。从第一代小米电视开始，我们在业内第一个设计了11键遥控器；第一个推出Patchwall智能电视交互系统；第一个推出次时代分体电视；第一个开发出人工智能语音电视；今天我们又发布了正面背面双面纯平，可以完美贴合墙面壁挂的小米壁画电视……还有我们的系列空调产品，第一次让空调成为一个真正的智能产品：用户在回家路上就能开启，到家立刻享受清凉；空调根据室内温湿度变化自动运行。正是因为我们有别于传统家电厂商的坚持创新，才不断给用户带来惊喜。

坚持创新是小米大家电业务的核心战略，未来，我们会进一步加强创新力度，重点强调设计与智能体验，以及智能家居的互联互通，为消费者的生活带去更多的惊喜与美好。