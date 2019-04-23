雷神发布第五代911笔记本，全球首创16.6英寸电竞屏

4月23日晚7点，2019雷神科技5周年暨新品发布会，在北京RNG电竞中心拉开帷幕，雷神发布了包括游戏笔记本、游戏台式机、游戏外设周边三大品类多款新品，一起来看一下吧。



雷神第五代911，全球独家首创16.6英寸电竞屏

雷神游戏笔记本核心的911系列迎来了再一次的迭代更新，第五代911作为京东C2M反向定制产品，全球独家首创的16.6英寸电竞屏游戏。

雷神第五代911搭载的16.6英寸电竞屏有两大亮点：首先是电竞屏幕，16.6英寸创意来源于京东大数据中的玩家痛点，在15.6英寸产品体积基本不变的情况下，升级为6mm窄边框，显示面积增加14%，屏占比达到84%。另外还有144Hz高刷新率、3ms响应时间，全系标配72% NTSC色域，8bit色位真色彩，1200:1对比度。

配置方面，雷神第五代911搭载第九代智能英特尔酷睿i7-9750H处理器，新一代图灵架构NVIDIA GeForce GTX游戏显卡。

911 Pro钛空版、911 Plus

911 Pro作为轻薄游戏本的旗舰产品，雷神同时发布了搭载240Hz顶级电竞屏与HDR400顶级画质屏的两款全新型号；配色方面增加了钛空银配色，并正式推出超薄版与超能版两个版本。

911 Plus作为专业电竞游戏本，由SN战队全程参与产品研发。911 Plus首次搭载流光幻彩单键RGB背光键盘，搭载17.3英寸144Hz高刷新率、72%NTSC色域防蓝光电竞屏，配备英特尔i7-9750H处理器、英伟达GeForce游戏显卡。

售价方面，第五代911 首发7699元起（i7-9750H+GTX 1650），911 Plus 7299元起，911 Pro 11999元起。

雷神游戏台式机黑武士Ⅱ代

雷神游戏台式机黑武士Ⅱ代，引入星战元素，采用三体六面立体前脸设计，4条原力聚集的光剑灯带，搭载更具DIY风格的全钢化玻璃侧透面板，还拥有智能分区水冷散热、高效散热通道。另外机箱还设计支持2.5英寸&3.5英寸免工具安装。

在硬件方面，黑武士Ⅱ代搭载第九代智能英特尔酷睿i9-9900K高端处理器，采用新一代Coffee-Lake Refresh 14nm平台，默认睿频首次提升到5G Hz。外箱特别设计一键超频按钮，显卡采用全新英伟达图灵架构和创新性RTX平台，集实时光线追踪、人工智能和可编程着色技术于一身，拥有4352个流处理器，11G GDDR6显存，高达616GB/s显存带宽。另外还拥有1T NVMe高速SSD，加装2T超大仓库硬盘，32G DDR4四通道大内存，支持XMP2.0技术，可直接超频至3000Hz。

雷神还全新推出一款电竞显示器F27，拥有1500R曲率，尺寸为27英寸，配置高达165Hz的超高刷新率、1ms的极速响应，售价1499元。

雷神外设在发布会上推出首款无线游戏机械键盘KL30，采用最新1ms延时的2.4G无线连接技术，提供双模支持，搭载3000mA大容量充电电池，可以实现快速无障碍8键自定义宏建，售价299元。

雷神也在游戏手柄领域做出新的尝试。首款搭载蓝牙5.0模块和Type-C接口的多功能游戏手柄G50，可兼容电脑/安卓&iOS手机/Switch/PS3多平台，内置6轴体感和双震动马达，手机游戏支持虚拟触控映射技术，并采用ALPS日本原装摇杆和碳涂层工艺。