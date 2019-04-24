特斯拉Model S/X迎来更新：单次充电续航破记录

IT之家4月24日消息 据特斯拉官方消息，今日，特斯拉为Model S和Model X车辆进行了一些更新，在不增加车辆电池尺寸的情况下，使得其单次充电续航里程突破了之前保持的最长的记录。

即日起，特斯拉Model S和Model X将采用全新的动力总成设计，可以大大增加车辆的单次续航里程。Model S与Model X长续航里程版在国标工况法测试中，分别获得了660KM与575KM的续航里程。使用相同的100kWh电池组，这些设计和架构更新可以让驾驶员能够单次行驶更远，减少充电次数，并且不会在充电时额外花费更多费用。

此外，特斯拉还为Model S和Model X推出了全新的自适应悬架系统，可以提升车辆的续航里程，缩短加速时间以及优化乘坐舒适性。

以下为本次更新详情：

更高效的设计

得益于特斯拉最新一代的驱动单元技术，Model S和Model X车型现在将搭载优化的永磁同步磁电机，碳化硅电子元件，以及改良的润滑、冷却、轴承和车轮设计，可以将能量效率提升至93%以上。将前部的永磁电机与后部的感应电机配对，提供较高的车辆的性能与效率。提升电机的净效率，可以提升车辆加速时，电池流出的电能效率，也可以在能量回收制动时，向电池中更高效的回收能量，可以实现超过10%的车辆续航里程提升。除了增加续航里程，Model S/X的扭矩和功率均获得了改善，长续航里程版车辆的百公里加速时间获得了显著提升。

更快的充电速度

配合新的高效动力总成设计，Model S和Model X现在能够在第三代超级充电站中最高实现200 kW的充电功率，在第二代超级充电站中最高实现145 kW*（适用于北美地区）的充电功率。这些更新，可以使客户的充电效率提升50%。

自适应悬架

我们将最新的自适应空气悬挂系统搭载于Model S和Model X上。升级后的自适应悬挂系统，具备完全自适应阻尼，在高速公路上或使用Autopilot自动辅助驾驶时，可以实现快速响应。

Tesla的悬挂软件系统完全由内部开发，使用预测模型，来判断如何根据道路、车辆速度以及其他车辆以及驾驶员的操作来调节阻尼。此系统将持续通过路面状况与驾驶员的操作方式，对车辆阻尼进行调整，在日常驾驶时更加柔软，在激烈驾驶更加坚固。我们还提升了巡航时的车辆悬架位置，使车辆位置更低，以优化空气动力学效应。与所有Tesla内部开发的软件一样，自适应悬挂系统可以通过OTA空中升级不断更新，使得Model S和Model X的客户始终拥有市面上最先进的悬挂技术。

持续改进

为了适应这些更新，我们还重新设计了Model S和Model X上的其他几个组件，这些更新包括新的轴承，在一些车辆上，我们更新了车辆搭配的轮胎。可以改善车辆的续航里程，驾乘体验以及转向系统。