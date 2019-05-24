自研系统箭在弦上！“华为鸿蒙”通过国家商标局注册

IT之家5月24日消息 国家知识产权商标局网站显示，华为公司已经申请通过了“华为鸿蒙”商标，适用于第9类别和第42类别。申请日期为2018年8月24日。此前传闻称，华为OS操作系统命名为“鸿蒙”，余承东表示，华为OS操作系统最快今年秋季、最晚明年春天将面市，将全面兼容安卓和Web应用。

IT之家报道，余承东透露，华为OS打通了手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴，统一成一个操作系统。并且，华为的OS还兼容全部安卓应用和所有Web应用，而且如果安卓应用重新编译，在该系统的运行性能提升会超过60%。

余承东表示：“我们愿意继续使用谷歌和微软，但没有办法，被逼上梁山啊！塞翁失马，焉知非福。”

第9类：智能手机；编辑图像、声音和视频用计算机程序；图形加速器；文件管理用计算机程序；操作系统程序；计算机操作程序；计算机操作软件；计算机中央处理器；用于远程检索计算机和计算机网络内容的计算机程序；音频和视频设备操作控制用计算机软件；编译软件；模拟对话用聊天机器人软件；控制自助终端用计算机软件；维护和运行计算机系统的计算机软件；计算机应用程序(执行计算机维护工作用程序)；已录制的计算机操作程序；计算机软件(已录制)；可下载的计算机应用软件；平板电脑；已录制的或可下载的计算机软件平台；笔记本电脑；无线内容传送用计算机软件；网络管理用计算机软件；计算机访问控制用计算机软件。

华为鸿蒙第9类商标已经通过商标注册公告。商标专用权期限自2019年05月14日至2029年05月13日。

第42类：计算机软件设计；通过网站提供计算机技术和编程信息；软件即服务(SaS)；云计算；平台即服务(PaS)；计算机软件的更新和维护；多媒体产品的设计和开发；计算机软件研究和开发；手机软件设计；软件设计和开发；手机应用软件的设计和开发；即时通讯用软件的设计和开发；数据处理用计算机程序的开发和创建；电子数据存储

华为鸿蒙第42类商标已经通过商标注册公告。商标专用权期限自2019年05月14日至2029年05月13日。

5月20日，针对谷歌暂停支持华为部分业务，华为方面发表声明称，安卓作为智能手机操作系统，一直是开源的，华为作为重要的参与者，为安卓的发展和壮大做出了非常重要的贡献。华为有能力继续发展和使用安卓生态。华为和荣耀品牌的产品，包括智能手机和平板电脑，产品和服务在中国市场不受影响，请广大消费者放心使用和购买。未来华为仍将持续打造安全、可持续发展的全场景智慧生态，为用户提供更好的服务。

但在5月21日任正非接受国内媒体采访后，华为余承东透露，华为OS操作系统最快今年秋季、最晚明年春天将面市。