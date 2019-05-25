新锅：使用“系统还原”导致无法升级安装Windows 10版本1903

IT之家5月25日消息 Windows 10更新在大多数情况下运行良好，但有时也可能会破坏你的系统。不幸的是，最新的2019 Windows 10更新五月版，即Windows 10 1903版本，遇到了一些问题。

根据微软支持页面信息，任何使用“系统还原”的用户都可能会遇到最新的Windows 10 Update问题。如果用户启用了系统保护并创建了系统还原点，则可能无法安装Windows 10 1903更新，并且将恢复为先前状态，出现停止代码（0xc000021a）并退出。

微软列出了触发该问题的事件过程：

在计算机上清洁安装Windows 10。

打开系统保护，然后创建名为“R1”的系统还原点。

安装一个或多个Windows 10更新。

更新完成安装后，将系统还原到“R1”还原点。

幸运的是，微软已经确认这是一个已知问题，并为遇到此问题的任何人提供了临时修复建议。如果你遇到了该问题，可以按照以下步骤解决。

选择疑难解答>高级选项>更多恢复选项>启动设置，然后选择立即重新启动。

在启动设置列表中，选择“禁用驱动程序签名强制”。注意你可能必须使用F7键选择此设置。

允许启动过程继续。Windows重新启动时，系统还原过程应该恢复并完成。

在Windows退出停止代码并且你在Windows恢复环境（WinRE）中之后，上述过程将起作用。如果你不在恢复环境中，则可能需要使用硬件开关重新启动设备两次以强制进入WinRE。

这个过程很漫长，我们将不得不等待微软修复它。在此期间，你可以禁用系统保护，也可以选择不安装最新的Windows 10 1903版本更新。