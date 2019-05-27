特斯拉交付标准里程版Model 3，部分软件功能被锁定

5月27日消息，据Electrek报道，在开始销售承诺已久的3.5万美元基础版Model 3几个月后，特斯拉还没有真正交付这款车型。不过，特斯拉似乎开始交付带有部分软件锁定功能的“标准里程”(SR)版Model 3。

与之前出售的SR版Model 3不同，受限版Model 3的行驶里程被限制在354公里以内，这是第一款有这种限制的Model 3。此外，这款车具有软件锁定功能。例如，虽然所有的座位都装有加热元件，但只有前排座位可以加热。

与此同时，这款车没有实时地图支持。除了SR版Model 3，特斯拉所有汽车都配备了自动驾驶仪作为标准配置，但受限版Model 3没有基本的自动驾驶套件。

特斯拉解释说:“部分功能受限的SR版Model 3续航里程约受限10%，有些功能将通过软件禁用，包括我们的车载音乐流媒体服务、实时交通可视化导航和加热座椅等。”

但在实际硬件方面，软件锁定功能版Model 3与SR、SR+版Model 3(目前起价分别为35400美元和39900美元)基本相同。

今年2月份，特斯拉宣布开始出售基础版Model 3，但随后该公司从其网站上删除了配置，此后订购这款车变得更加困难。最终，这款车仅作为“标准里程+”(SR+)版Model 3的软件锁定版本出售。

特斯拉承诺上个月开始向购买“标准里程”版的用户交付Model 3，但多位车主表示，直到今天，他们仍然可以使用与SR+版相同的所有功能。特斯拉似乎直到现在才发布了SR版Model 3的软件更新。