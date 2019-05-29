华为徐晓林：5G和AI赋能下，视频行业将跨入新蓝海

5月29日下午消息，在第七届中国网络视听大会上，华为视频宣布与腾讯视频达成合作。华为消费者云服务视频业务部部长徐晓林还在会上发表主题演讲《5G+AI+全场景，共创视频未来》，阐述华为视频对产业未来的判断和主张。

徐晓林认为，在5G网络普及与AI技术赋能所构建的万物互联的全场景智慧时代，视频行业即将跨入新的蓝海；届时，视频娱乐消费将全面升级，成为视频新生态的制高点。而以手机硬件为中心的终端全场景延伸，和以云服务为中心的数字生活体验，也将成为构建视频新生态的关键。

他表示，为了实现更好的用户体验，华为视频率先探索全场景智慧时代下视频媒体平台的发展之道。从视频创作和分发，到体验创新，华为视频将在多个维度对视频行业赋能，构建开放繁荣的内容生态。

随着HUAWEI P30系列等产品的相继上市，华为视频依托华为5G芯片、处理器、超感光镜头、全新彩色滤镜阵列技术和AI增强处理能力等技术，帮助创作者全天候、随时随地的创作视频内容，并提升视频内容品质。

在分发渠道和分发能力上，华为视频基于人工智能技术，借助智慧视觉、智能运营、智慧情景，识别用户所处场景来匹配相应的内容推荐。换句话说，华为视频将海量的影、剧、综、漫等不同品类的内容，智能化地推荐给有视听偏好的用户，并在不同场景下为用户切换不同的视频服务。

在用户体验方面，围绕包括手机、PC、平板、盒子、VR设备等在内的华为终端1+8+N战略，华为视频了结合AI交互技术、情景化内容服务和音视频技术，为用户提供跨终端、跨系统、智能全场景无缝覆盖的视听体验，让多屏融合动生活成为现实。

“我们的定位是把基础的能力和服务做好，和我们的合作伙伴一道把精品的内容精准地送达到华为终端用户手中。我们希望未来哪里有华为终端，哪里就有华为终端云服务，哪里就有华为视频，希望后续能和国内的伙伴们一起努力，共生共荣，共同发展。”徐晓林如是说。

面向华为终端全球用户，华为视频也在全世界范围内展开布局。徐晓林透露，华为视频目前已经在在意大利、西班牙等欧洲国家开通自有品牌的服务体系，在拉美、亚太、中东部分区域与运营商合作开通了华为视频服务。