Gogo计划2021为北美飞机提供5G网络

IT之家5月30日消息 据外媒消息，空中互联网提供商Gogo计划从2021年开始向北美飞机带来5G网络。Gogo表示，新的5G服务旨在为美国大陆和加拿大的小型商业航空公司的飞机提供更好的网络服务。

按照Gogo的说法，该公司将5G网络放置到目前租用的250座基站上，为其空对地(ATG)服务提供网络来源。根据达美航空(Delta)最新的年度财务报告，大多数装备gogo的商用飞机(在达美航空等航空公司)还是主要通过这些地对站接入互联网，到2018年底，北美2551架飞机中有1881架是通过地对站接入互联网的。

我们知道，5G信号是通过2.4GHz频段进行传播的（但不是唯一，频段也可以是3.9Ghz或者更高），配合Gogo制造的“专有调制解调器”和波束赋型技术，飞机在高空也可以享受5G网络。该公司表示，随着5G技术的成熟，它将支持“所有频谱类型(授权、共享、未授权)和频段(中、高、低)”的5G网络，以确保未来Gogo能够提高网络服务的速度和带宽能力。

Gogo表示，未来拥有5G功能的飞机仍然可以使用Gogo的3G和4G连接作为备份。Gogo通信总监戴夫·梅林(Dave Mellin)在给The Verge的一封电子邮件中表示，该公司将首先在“几座基站”上部署5G技术进行测试，但他没有透露何时会进行测试。

过去几年，Gogo还为飞机配备了通过卫星连接互联网的能力，而且速度相当快。2016年，仅有59架装备gogo的商用飞机使用基于卫星的互联网。但该公司最近报告称，截止到2018年底，这一数字增至670架，网络服务则是由SES、Intelsat等公司的卫星提供的。