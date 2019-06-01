4288元，微软Surface Pro（第五代）m3版限时直降1450元

IT之家6月1日消息 微软官方商城618大促开门红火热进行中，Surface笔记本和Xbox系列产品将迎来不同程度直降优惠，大多数商品还可享6期分期免息服务，点此前往。

值得注意的是，微软Surface Pro（第五代）m3/4GB/128GB/亮铂金限时直降1450元，活动价仅售4288元，点此购买。此外，专业键盘盖套装的活动售价为4688元，特制键盘盖套装的活动价为4888元，均比单独购买键盘盖省568元，同时均可享招行信用卡6期免息。

附：微软官方商城618开门红部分优惠产品一览

Surface 产品（部分）

Go 4GB/64GB，2908元→2788元，点此购买

Go 8GB/128GB，3888元→3738元，点此购买

Pro（第五代）m3/4GB/128GB/亮铂金，5738元→4288元，点此购买

Book 2 13"/i5/8GB/256GB/银色，12068元→10288元，点此购买

Pro 6 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑，8958元→7888元，点此购买

Laptop 2 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑/灰粉金，9728元→8988元，点此购买

Laptop 2 i7/8GB/256GB/全色系，11968元→10888元，点此购买

微软认证翻新 Surface（部分）

Go（4415Y/4GB/64GB/WiFi），2478元→2376元，点此购买

Go（4415Y/8GB/128GB/WiFi），3298元→3128元，点此购买

Book i7/16GB/1TB，19698元→12131元，点此购买

Book 2 13.5"/8代i7/8GB/256GB，13658元→12315元，点此购买

Book 2 15"/8代i7/16GB/256GB，16478元→15211元，点此购买

Studio i5/8GB/1TB/2GB独显，20858元→15644元，点此购买

Xbox 产品 （部分）

Xbox One X 1TB (冰雪白特别版)，3898元→3399元，点此购买

Xbox One X 1TB (渐变金特别版)，3898元→3699元，点此购买

Xbox无线控制器（大镖客），488元→459元，点此购买

Xbox 无线控制器全色系，418元→339元，点此购买

配件 （部分）

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