【WWDC 2019】IT之家对话开发者张高翔：用AR弘扬中国传统文化

一年一度的苹果全球开发者大会（WWDC）将于北京时间6月4日凌晨1点在美国加州圣何塞开始举行，届时IT之家将应邀前往参会并全程直播，敬请关注。



而在WWDC 2019召开之前，IT之家小编联系上了受邀参加本届WWDC的学生开发者张高翔。如果你有印象，在去年WWDC 2018期间，张高翔也曾作为受邀开发者接受IT之家的采访。他是来自上海商学院的一名学生，即将于今年6月底毕业。而7月份，张高翔将前往英国伦敦国王学院读研。

连续两次参加苹果WWDC全球开发者大会是什么感觉？IT之家小编在采访张高翔时问到了这个问题。

“并没有什么特别的”，这是张高翔的回答。他表示，通过参加WWDC，认识了一群志同道合的伙伴，结识了和自己同龄的开发者，也获得了与苹果的工程师一对一的交流机会，解决了自己开发方面的很多困惑。这些是让张高翔感到非常高兴的。

对于今年的WWDC，张高翔说自己比较期待机器学习Core ML的进一步加强，以及iOS和macOS的混合应用等。

张高翔在大学里加入了iOS开发者俱乐部，从此开始对编程感兴趣。根据他的介绍，第一次接触Swift语言，改变了他对编程的看法，他认为Swift简单易学，并说道：“Swift的易用性以及趣味性，让人人都能编程成为可能。在未来，无论是几岁的孩子还是年迈的老人，每一个人都能通过Swift语言轻松地实现自己的创意。”具体来说，张高翔表示，Swift中有很多接口，可以非常容易地实现一些强大的功能，这是Swift非常吸引张高翔的原因。

接着Swift的话题，IT之家小编又询问张高翔，在苹果的生态进行开发的经历，对于自己的成长有哪些帮助和启发？张高翔表示：“它（苹果的开发生态）让我对于开发项目的过程有了比较清晰的认识，包括从创意构想到代码实现，再到不断的迭代，这整个过程都让我受益匪浅。”

在去年的采访中，张高翔曾透露计划开发一款关于中国新年的App，而今年，他的Swift Playgrounds WWDC奖学金获奖作品正是一款教育科普类产品，介绍了中国传统文化——对联，通过一层层指引让用户可以了解中国的传统文化，并体会到设计对联的乐趣。

在采访之前，IT之家小编也通过Swift Playgrounds体验了他的作品，简单来来说就是通过给定的对联款式来自主创作对联，你可以选择不同的笔墨、不同的对联样式、不同的对联内容，你甚至可以选择写英文对联，然后通过笔迹拓写完成对联。做好的对联可以通过AR的方式在取景器中融入现实场景，这个创意还是比较有意思的。

在和张高翔对话过程中，这个创意的诞生不是一时电光火石产生的灵感，而是一个长期存在于心中的想法。张高翔表示，对联是中文语言独特的艺术形式，是属于中华民族的国粹。而现今，很多人却忽视了对联这一传统文化，加上张高翔从小学习书法，每年春节，他都会亲笔书写家里的对联，所以他对于对联有非常深厚的感情。

一个现实的条件是，ARKit已经完全支持检测垂直的平面。因此张高翔想到创作一款有关对联的作品，体验书写对联的整个过程，让大家了解对联的魅力，激发人们学习书写对联的热情。

在张高翔的作品中，最有趣的地方无疑是通过AR让对联出现在现实场景中。IT之家注意到，今年很多开发者都有很好地运用ARKit。而作为开发者，张高翔是怎么看待AR在未来的前景的呢？对于这个问题，张高翔表示，自己认为AR的应用已经在从娱乐化转为实用性，从苹果去年在iOS12中内置的测距仪App就可以看出，功能性的AR应用会变得越来越多，AR会成为一种趋势，用于解决用户生活中的痛点。

同时张高翔还和大家分享了一个AR应用的idea，希望开发一款多用户在旅游景点，进行AR留言的App。这是一个比较有新意的想法，IT之家小编开个玩笑，就像AR版的“XXX到此一游”，有了这个应用，各种名胜古迹可能就会少一些乱涂乱画。

最后，小编和张高翔聊了聊接下来的开发计划，张高翔表示，未来一段时间，主要的工作是对获奖作品进行修改，将其制作成一款App，并加入更多实用的功能，如利用Apple pencil的压感，去调节书写对联时的笔触宽度等。同时，张高翔称在完成之后会尽快让这款App上架，届时大家就可以体验了。

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