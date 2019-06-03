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京东6.3领券指南：无门槛京喜红包抽3次，宝洁/啤酒满199减100

2019-6-3 9:56:50来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

京东【618狂促】现全面进入预热期，各品牌都已开启诚意大促，有需求的小伙伴一定要抓紧机会，年中清空一波购物车：

• 京东618【京喜红包】每天抽3次：点此领红包。（可与任何优惠叠加使用）

会场优惠力度
主会场超市狂欢日，领券满199-50
超市券15张199-50/299-80/399-100/499-150
白条券3/6/12期免息整点抢，抽奖立减100元
大波新券99-5元白条券、各种品类券
城市接力每个城市瓜分100万现金
PLUS会员105-5/200-10/500-20全品券
京豆兑换105-5/160-7/300-12全品券
酒水券499-100，秒杀低至9.9元
啤酒2件8折，部分满199-100
端午节粽子满199-100
手机0/10/14/20点，领4980-618券
耳机音响499-150、299-100、99-20券
家电6000-618、999-50元神券
电视影音980-200、4970-500元券
数码电器手机1880-200、880-100元券
摄影摄像6.18元超级秒杀，最高减1000
电脑数码抢618元神券，爆款直降1000
运动鞋服300-60、600-120元券

618京东特惠指南，好价新低：

品牌大促活动
宝洁全场满199-100
荣耀荣耀20系列上市，全场最高立省1100
苹果iPad Pro定金100抵1000
小米Redmi K20 Pro 2499元
华为直减400元
一加一加7 Pro新品上市
三星立省2300元
魅族魅族16Xs新品预售
格力神券日，爆款空调券后1999元
奥克斯爆款满额劲省400元

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