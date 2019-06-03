【WWDC19专访】IT之家对话开发者潘维恒：灵感乍现，一天时间完成作品

一年一度的苹果全球开发者大会（WWDC）将于北京时间6月4日凌晨1点在美国加州圣何塞开始举行，届时IT之家将应邀前往参会并全程直播，敬请关注。



学生开发者奖学金是每年WWDC的重头戏之一，目的是鼓励更多学生加入编程。在WWDC 2019召开之前，IT之家联系到了今年学生奖学金获得者之一的潘维恒。

潘维恒，今年20岁，就读于香港中文大学，专业是数学与信息工程学。潘维恒表示，开放作品提交前不久才得知WWDC奖学金的存在，当时又恰逢期中考试，所以留给我选题的时间并不多。曾经也有一些比较平凡的点子，后来都被自己否决掉了。由于他就读的专业是数学与信息工程学，比较喜欢数学中一个叫做微分几何的方向，研究的主要是曲线、曲面等几何图形的各种性质。最后灵光一闪想到了其中一个叫做包络（envelope）的概念，以此为灵感，花了一天的时间完成了Weave。

“Weave”

Weave是潘维恒此次参选WWDC19奖学金提交的Swift playground book，可以在iPad上的Swift playground中运行。用术语来讲的话，Weave的主要内容是绘制直线族的包络。简而言之，取一个圆形，在圆周上定下一些等距分布的点。每连接两个点，就会构成一条直线。如果按照某种规则，将一些点连起来的话，可以看到这些直线似乎组成了一条曲线，这条曲线就是这族直线的包络。让人意外的是，即使是很简单的连线规则也可以生成很复杂的曲线。这一过程就像是在圆周上织线，所以取了“编织”（Weave）这个名字。

在Weave中，用户可以通过自定义连线规则、点的数目在圆形、正方形或正三角形上编织，以构成各种千奇百怪的图形。例如，取圆上的一点作为起始点，连接它右侧的第1个点和第2个点、第2个点和第4个点、第3个点和第6个点……以此类推，最后会得到一条内切于这个圆的心脏线（cardioid）。同时，点的数量越多，构成的图形越明显。

Weave的目的一是让用户了解到Swift的函数式编程特性，即可以将函数或闭包（closure）作为参数传入函数中，而在Weave中需要用这种方式传入连线规则；二是希望用户能领悟到一些数学之美，对数学产生一些兴趣。

在开发应用时你遇到过哪些困难？又是如何应对的？

在开发Weave时遇到的困难不多，主要是由于Swift playground book比较新，网络上可供参考的资源不多，且其本身目前也有一些bug。

去年七月，我在开发我的第一个app“Ortho - 透视修正相机”时遇到了不少困难。相机类的app涉及到非常多API的调用，而当时我只是刚刚入门Swift，只能慢慢地实现一个一个功能。后来基本完成后，由于这个app需要用到相机，无法在模拟器上进行测试，只好向周围的朋友借各种iPhone机型进行测试，也多亏了他们的帮助，我才能完成针对双摄像头机型、全面屏机型的适配。最后的一个困难是App Store的审核过程。当时第一次提交的时候被以收集用户隐私的问题驳回，但我的app完全没有这么做。后来通过与苹果方面一封封邮件的联系才解决了这个问题。

获得苹果开发者奖学金有何感触，对国内正在学习开发的人有什么建议？

起初参选WWDC奖学金时只是抱着试试看的心态，觉得自己的作品比较简单，因此也没有抱太大希望。看到获奖邮件的那天早上，拿起手机掐掉闹钟，打开邮箱看到有一封苹果发来的邮件，心里很忐忑，打开之后看到第一个词是“congratulations”，真的是莫大的惊喜。我是苹果的老用户，在中学的时候就有了开发iOS app的想法，但由于那时课业繁重，网上也缺乏教程资源，自己也没有什么好的想法，只好作罢。一直以来都是在网上看历年的WWDC发布会，一想到其中的场景就要跳出小小的视频播放窗口出现在眼前，当然是激动不已了。十分感谢苹果能给予我这样的机会。

对国内正在学习开发的人的建议是：除了编程技能外，设计技能、审美理念、心理学知识对app开发都有很重要的作用，也应当有所涉猎。

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