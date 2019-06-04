苹果Siri开始说人话，声纹识别终到来

今天凌晨，一年一度的苹果WWDC 19全球开发者大会在美国圣何塞举办，苹果更新了自家系统平台macOS、iOS、watchOS、tvOS以及今年刚刚加入的iPad OS。

在常规的软件升级之外，智能菌将带大家细数本届WWDC苹果在AI方面的升级，我们也和大家聊聊苹果关于隐私保护方面的思考。

终于开始“说人话”的智能助手

早在2007年，苹果率先推出了这款搭载于iPhone4S的智能语音控制功能，用户利用Siri可以通过手机读短信、介绍餐厅、询问天气、语音设置闹钟等。

从2017年开始，Siri逐渐迎来更丰富的更新，加入了实时翻译功能，支持英语、法语、德语等语言，与此同时，Siri的智能化还进一步得到提升，还支持上下文的预测功能。

但一直以来，由于苹果的封闭性，Siri的可用性还是饱受诟病，在AI技术方面更是被吐槽为“人工智障”，从今年的WWDC来看，苹果希望摆脱智障的帽子，起码让Siri交流起来更像真人了。

具体来讲，随着深度学习技术的不断成熟，基于深度神经网络的语音合成逐渐成为语音合成领域的主流方法，这次苹果采用的就是Neural TTS（神经网络语音合成）技术（如上图），这样的技术应用在国内已经很多，AI合成语音已经可以以假乱真。

声纹识别来了

HomePod是苹果在2017年WWDC推出的智能音箱产品，该音响7英寸高，拥有7个高频扬声器和一个很大的低频扬声器，配备精准的音效喇叭和风向控制。

这是苹果的第一款智能音箱硬件，一经推出便口碑两重天，很多人赞扬它的音质和曼妙的腰线，摆放在哪里都不违和的设计，但更多人的指责它封闭的应用生态和隐私性。

这里提到的隐私性就是指这款产品标榜的Siri唤醒和发布指令，在此之前，任何在它旁边的人都可以唤醒它，只要说出“朗读短信”，用户的秘密就大告天下了。

在今年的WWDC现场，苹果终于为HomePod加入了声纹识别功能，它可以智能区别与它对话的是哪位，声纹识别（Voiceprint Recognize）是一项提取说话人声音特征和说话内容信息，自动核验说话人身份的技术，目前已经广泛应用在了考勤系统、远程认证、门禁系统等场景之中。

在中国厂商发布的智能音箱产品中更是早有应用，这回苹果算是玩大家剩下的，就看它的实际体验能否逆袭领跑了，拭目以待。

保护隐私用户的云端数据苹果也不看

美国消费者保护组织Consumer Watchdog曾出具过一份报告，指责来自亚马逊和谷歌的专利申请曝光了其智能音箱是如何“偷听”用户的。该组织的研究称，这些设备可能被用作收集大量信息和广告推广的监听设备。

事实上，这样的用户反馈确实不绝于耳，Alexa曾将夫妻之间私人谈话的内容偷偷记录下来，并发给了其中一名家庭成员的同事，他当即打电话说这对夫妇:“赶紧拔掉你的Alexa设备！”

针对种种担忧，欧盟更是推出了史上最严的隐私保护条例GDPR（General Data Protection Regulation），目的就在于遏制个人信息被滥用，保护个人隐私。

虽然没有证据表明苹果设备存在这样的隐患，但也足够引起大家的担忧。

而苹果的隐私保护做法在2019 WWDC有了进一步的补充和升级，在Watch OS方面，苹果推出了运动推荐和数据分析的功能，在智能家居应用中，苹果更新了视频分析和数据存储功能。

以上二者的共同点是，苹果将处置数据的权利交给用户，用户可以选择不上传（保存在本地的加密芯片），也可以选择上传到云端，但苹果称用户的数据他们也无能查看。

值得一提都是，苹果还在智能家居的数据保护中加入了路由器的防护，以此来保障用户不在任何的环节遭遇攻击。

在增强现实里畅游“我的世界”

ARKit是苹果在2017年WWDC推出的AR开发平台，开发人员可以使用这套工具iPhone和iPad创建增强现实应用程序。

在WWDC 2019苹果带来了AR应用的更新和全新的RealityKit平台，如上图，苹果在现场展示了《我的世界》游戏的AR版本，这是一款堆方块、不断冒险的游戏，融入增强现实之后趣味性十足，还可以多人互动游戏。

此外，苹果还带来了RealityKit开发工具，新增了AR模型还可以融合人物，支持动作捕捉，并且可以实现照片级渲染，环境和相机效果。

美国专利局曾批准了苹果的一项申请：头盔将配置摄像头，用于辨认和注释兴趣点和其他对象。大家一度认为苹果会在WWDC推出AR硬件。

库克有言，苹果认为AR增强现实会是未来10年非常重要的技术，我们会在这个领域投入更多。有分析认为，随着5G技术的应用，AR将迎来成熟期，目前AR相关专利申请正在持续攀升。

总结

依然是一场很苹果的开发者大会，在人工智能技术方面不冒进，坚持用产品和体验说话，他们强调自己是一家软件公司，在细枝末节上的打磨确实值得称赞。

但不可否认，苹果的封闭性依然制约着其AI功能大放异彩的机会，Siri本可以做得更多，话不多说，期待开放内测。