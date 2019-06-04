纳指跌120点，反垄断监管打压苹果谷歌等股价

凤凰网科技讯北京时间6月4日报道，受多家投行下调美国经济增长预期、投资者权衡美联储降息可能性的影响，星期一美股大体收跌，政府监管风险增大更是打压科技股普跌，纳斯达克综合指数跌幅超过1.6%。截至收盘，道指涨4.74点，涨幅为0.02%，报收24819.78点；标普500指数跌7.61点，跌幅为0.28%，报收2744.45点；纳指跌120.13点，跌幅为1.61%，报收7333.02点。

美国主要科技巨头全线下跌，脸书跌7.51%，亚马逊跌4.64%，苹果跌1.01%，NetFlix跌1.94%，Alphabet跌6.11%，微软跌3.10%。

中国主要科技股绝大多数下跌，网易跌1.59%，爱奇艺跌1.26%，拼多多跌2.01%，微博跌0.99%，腾讯音乐跌2.64%，阿里巴巴涨0.44%，京东涨0.00%，趣头条跌4.28%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：华米（涨8.46%）、泰克飞石（涨6.80%）、达内科技（涨3.72%）、寺库（涨3.35%）、好未来（涨3.23%）、拍拍贷（涨2.97%）、新东方（涨2.72%）、瑞幸咖啡（涨2.64%）、搜狐（涨1.93%）、流利说（涨1.62%）、趣店（涨1.61%）、世纪互联（涨0.98%）、易车网（涨0.65%）、无忧英语（涨0.65%）、聚美优品（涨0.41%）、唯品会（涨0.40%）、云米（涨0.24%）、金融界（涨0.13%）、前程无忧（涨0.01%）、畅游（涨0.00%）、搜狗（涨0.00%）、中通（涨0.00%）、兰亭集势（涨0.00%）、搜房网（涨0.00%）、简普科技（涨0.00%）。

蓝汛依旧被停盘。

下跌的公司包括：哔哩哔哩（跌0.15%）、陌陌（跌0.29%）、UT斯达康（跌0.32%）、百世（跌0.46%）、乐信（跌0.62%）、汽车之家（跌0.68%）、小赢科技（跌0.70%）、乐居（跌0.83%）、欢聚时代（跌1.33%）、新浪（跌1.54%）、正保教育（跌1.55%）、58同城（跌1.61%）、携程网（跌1.74%）、如涵控股（跌1.87%）、途牛（跌2.23%）、人人公司（跌2.26%）、中芯国际（跌2.68%）、1药网（跌2.78%）、蔚来（跌2.95%）、500彩票网（跌3.16%）、凤凰新媒体（跌3.46%）、宝尊电商（跌3.87%）、虎牙（跌4.02%）、宜人贷（跌4.86%）、猎豹移动（跌4.90%）、小牛电动（跌5.01%）、迅雷（跌5.39%）、优信（跌6.52%）、触宝（跌8.02%）、信而富（跌17.04%）、品钛（跌26.23%）。

罗森律师事务所宣布，纽约南区联邦地区法院批准了阿里巴巴和投资者达成的集体诉讼案和解协议。受和解协议影响的投资者包括在2014年9月19日至2015年1月18日期间买进阿里巴巴美国存托股，以及买进看涨期权或卖出看跌期权的投资者。该案原、被告双方达成了价值2.5亿美元的和解协议。2019年10月16日，法院将再次举行听证会，裁定赔偿金分配等问题。

由于投资者对销售疲软和来自特斯拉竞争的担忧仍然存在，今天常规交易中，蔚来股价下跌0.09美元，跌幅为2.95%，报收于2.96美元。盘中蔚来股价一度下探2.74美元，跌幅超过10%。蔚来股票今天成交量超过5100万股，这足以使它成为今天纽约股票交易所最活跃的股票。5月份，蔚来股价累计下跌21%。今天常规交易中，特斯拉股价下跌6.19美元，跌幅为3.34%，报收于178.97美元，创下2年半以来新低。上周特斯拉股价累计下跌2.9%，是连续第四周收跌。5月特斯拉股价累计下跌22.4%。相比之下，标普500指数今天、上周和上个月跌幅分别为0.28%、2.6%和6.6%。

美国/国外科技股

其他国外科技股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：Lyft（涨3.33%）、Uber（涨2.08%）、恩智浦（涨1.67%）、摩托罗拉系统（涨1.43%）、IBM（涨1.01%）、AMD（涨0.62%）、博通（涨0.61%）、美光科技（涨0.25%）、速汇金（涨0.00%）。

下跌的公司包括：惠普公司（跌0.11%）、SAP（跌0.19%）、高通（跌0.24%）、iRobot（跌0.31%）、西部数据（跌0.38%）、索尼（跌0.46%）、思科（跌0.48%）、黑莓（跌0.51%）、Groupon（跌0.57%）、甲骨文（跌0.71%）、eBay（跌0.86%）、诺基亚（跌1.19%）、Yelp（跌1.20%）、英伟达（跌1.24%）、英特尔（跌1.32%）、爱立信（跌1.34%）、Snap（跌1.68%）、艺电（跌1.90%）、Pinterest（跌2.09%）、Spotify（跌2.21%）、动视暴雪（跌2.28%）、Fibit（跌2.59%）、GoPro（跌2.86%）、Box（跌3.03%）、Zynga（跌3.18%）、LendingClub（跌3.33%）、特斯拉（跌3.34%）、PayPal（跌3.85%）、赛门铁克（跌4.00%）、Salesforce（跌4.17%）、Adobe（跌4.38%）、VMware（跌4.47%）、Twitter（跌5.52%）、戴尔科技（跌6.20%）。

星期一常规交易中，受可能遭到美国司法部或美国联邦贸易委员会反垄断调查媒体报道的影响，谷歌母公司、亚马逊、脸书和苹果股价纷纷收跌。越来越多的调查、监管和诉讼，“扬言”将约束或分拆这些巨无霸科技巨头。星期一常规交易中，谷歌股价暴跌67.40美元，跌幅为6.11%，报收于1036.23美元，创下5个月来新低；亚马逊股价暴跌82.38美元，跌幅为4.64%，报收于1692.69美元。脸书股价跌13.32美元，跌幅为7.51%，报收于164.15美元，创下200天以来新低。苹果股价下跌1.77美元，跌幅为1.01%，报收于173.3美元。纳斯达克综合指数暴跌1.61%。加拿大皇家银行资本市场分析师马克·马哈尼（Mark Mahaney）表示，在政府看来，“科技巨头体量在变得越来越大而无法控制”。综合媒体报道称，美国政府部门已经进行了分工，司法部负责谷歌和苹果的反垄断调查事宜，美国联邦贸易委员会则负责对亚马逊和脸书的反垄断调查事宜。媒体上有关分拆脸书、谷歌或亚马逊的说法并非没有一点道理。三家互联网巨头在各自行业几乎占有绝对主导地位。谷歌在欧盟已遭遇不止一次反垄断罚款。

除公布重要的升级版软件外，苹果在今年全球开发者大会上还公布了新款Mac Pro台式机以及面向电影创作人员等创意专业人士的显示器。在主题演讲中，苹果高管详细阐述了新版iOS、macOS、tvOS和watchOS。另外，它还公布了iPadOS——面向日趋能取代PC的平板电脑的操作系统。除增添黑色模式外，iOS 13还更新了地图、照片、消息等应用。

另外，Siri说话更自然了。在最新版MacOS操作系统中，iTunes软件被三款分别面向音乐、视频和播客的全新应用取而代之。2001问世之初，iTunes仅仅是把音乐加载到iPod上的一款工具。后来它日益“膨胀”，开始支持视频、播客与移动设备同步数据等任务。苹果公布了最新型号的高端台式机和配套显示器。Mac Pro机箱材质为不锈钢，配置高端处理器、内存、显卡等组件，起步价为5999美元，今年秋季上市销售。被称作Pro Display XDR的32英寸6K显示器起步价为4999美元。