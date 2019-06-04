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京东618生鲜爆促日领券指南：全场满299-150元，果蔬直降年内新低

2019-6-4 9:06:13来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

京东618 今日继续【超市狂欢日】活动，水果、蔬菜、海鲜水产、禽肉蛋品、冷冻食品、猪牛羊肉、乳品冷饮直降年内新低，有需求的小伙伴一定要抓紧机会，冰箱满满囤起来：点此前往

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会场优惠力度
主会场连续签到2天领30元全品券
生鲜199-60/299-150元券
超市24张券京东超市下单前都领1遍
白条券49-2元券、还信用卡1000-5元券
大波新券99-5元白条券、各种品类券
城市接力每个城市瓜分100万现金
PLUS会员105-5/200-10/500-20全品券
京豆兑换105-5/160-7/300-12全品券
手机0/10/14/20点，领4980-618券
耳机音响499-150、299-100、99-20券
家电6000-618、999-50元神券
电脑配件三星27寸2K曲面显示器1549元
电视影音980-200、4970-500元券
相机全场预售新低+大额优惠券
数码电器手机1880-200、880-100元券
运动鞋服300-60、600-120元券

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厂商大促活动
小米Redmi K20 Pro 2499元
华为直减600元+6期免息
一加一加7 Pro 6月1日开售
三星立省2300元
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