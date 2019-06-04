【IT之家众测作品】天猫精灵方糖R评测

第一次参加之家的众测活动，很高兴之家给我这次体验天猫精灵方糖R的机会，究竟这款产品怎么样，今天我就带大家通过这篇图文来稍微了解一下天猫精灵方糖R。

开箱

▲盒子很小，包装内包含音箱主体，说明书（保修卡）以及充电器，显得特别简洁，我这款是白色的，真的好看，就是不知道耐不耐脏，哈哈！

外观&ID设计

方糖R相对于天猫精灵X1来说，更加小巧，大小跟手机差不多大，拿起来很轻，没有Homepod那种厚实的感觉，设计更加简洁，颜色也有更多选择，方糖R还有很多定制版，特别是皮卡丘联名套装版，我都有点蠢蠢欲动想入手了！

▲音箱正前方

前面很多洞洞，官方称为波谱设计，将天猫精灵点阵logo融入机身前面板，挺有设计感的，白色配橙色的配色还挺好看的。

▲音箱顶部

顶部设计特别简约，只有三个圆形控制键，中间的为静音键（带一圈指示灯），两边分别为音量键。方糖R只有两个麦克风，通透孔位的即为麦克风孔，其余几个不通透的为装饰孔。

▲音箱正后方

上方是天猫精灵logo，下方的是横向格栅长条放音孔。右下角为电源插口。这里想说的是天猫精灵没有内置电源真是一大遗憾。

▲音箱底部

底部有防滑垫，并印有天猫精灵app二维码，扫码即可下载app，初次使用非常方便，省得自己去商店搜索app了。

▲电源适配器

电源适配器是12V 1A的，设计很圆润，盘起来挺舒服的，线材质量不错，硬度适中。

连接

下载完APP，根据软件上的提示，连上家里的无线网就可以使用了。

方糖支持蓝牙连接，不过不支持DLAN推送歌曲播放。而且wifi只支持2.4GHZ，在我使用过程中，连接蓝牙之后很容易导致连接的设备断网，可能是wifi和蓝牙冲突导致。

唤醒

天猫精灵唤醒词有“天猫精灵”和“你好，天猫”，不支持自定义唤醒词，要是能自定义唤醒词，我一定要叫它贾维斯。因为只有2个麦克风，所以唤醒灵敏度没有6个麦克风的X1好，距离大概5米左右。目前支持连续对话功能，不用每次对话都喊唤醒词。

音质曲库

天猫精灵官方宣称其搭载的DTS音质通过金耳朵专业调教，使得音效达到最佳效果，扬声器规格为3W 4欧姆。

在我体验下来，虽然体积小，嗓门倒挺大的，我一般开60%音量就足够了，音质一般，毕竟体积小，扬声器也就那么大，也不是主打音质的卖点，主要还是AI功能，89元的价位应该算可以了。

虽然音质一般，但天猫精灵的曲库可以说是很全了，拥有智能硬件领域首个千万级自有音乐版权库，与多家知名版权方/重点IP内容直接签订合作协议，实测热门歌曲基本都有。点歌方面可以直接在app内搜索歌曲，免去了R U OK，雨女无瓜等发音不准的尴尬。

智能家居

凭借阿里的生态，天猫精灵支持的智能家居设备种类很多，智能灯具、冰箱、洗衣机、电视、微波炉、净水器、空调、空气净化器等，基本每个类别的电器都有，具体种类如下图所示。

很多电器品牌都加入了阿里生态圈，更多品牌还在持续加入中。

这次体验方糖R，还带了一个天猫精灵无线按钮，可自定义功能，自定义程度很高，实测下来很方便，挺实用的。这里有个小插曲，刚开始连上按钮，连接成功，但按键却没有反应，我以为是有质量问题，过几分钟又好了，不知道什么原因。

▲这是我设置的无线按钮的功能，可以分别设置单击、双击和长按的功能

还支持智能门铃、播控按钮、一键通话、智能按钮/开关等功能，并可结合天猫精灵其他技能进行自定义，支持最长15米超远控制距离。

通话功能：

目前支持天猫精灵之间、天猫精灵和手机app之间互相拨打语音或视频电话，相当于微信语音和视频通话功能吧，音箱上的静音键可以直接接听或挂断电话。我觉得比较适合跟家里不会使用手机的老人或者小孩语音视频通话的时候使用。

特色功能

得益于阿里天猫淘宝，天猫精灵也加入了购物、充话费、交电费水费、点外卖的功能，而且还有挺多优惠活动，比如最近用天猫精灵充话费95折哦，还有对天猫精灵说“今日好货”，每天都有音箱专属优惠商品，前几天的一分钱抢粽子活动。

值得一提的是购物需要添加声纹，之后只要说一组数字就能直接支付了，支付宝为了让大家放心买买买，承诺只要通过语音购被盗付立马全额赔付。

在收到音箱之前，我关注了天猫精灵官博，看到了一个6月即将上线的新功能，我特别期待，就是多台音箱同时播放同一首歌，有立体声的感觉，类似于Homepod的两台组成环绕声的那个功能。这个功能应该能稍微拯救一下天猫精灵的音质吧。

总结

天猫精灵方糖R在众多智能音箱产品中具有很强的竞争力，阿里通过双十一各种促销活动卖天猫精灵，比如什么淘气值1000以上99元购天猫精灵X1了，还有跟各种店铺合作，买纸巾送天猫精灵了，买衣服用天猫精灵了，各种奇招，也使得天猫精灵用户量越来越多，要知道AI需要不断学习，就需要庞大的用户数量，这点上天猫精灵做到了，而且天猫精灵每周都会根据用户需求增加新功能，相信天猫精灵会越来越好用！