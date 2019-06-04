苹果官方解读：watchOS 6 新功能汇总

IT之家6月4日消息 今天，凌晨苹果公布了全新的watchOS 6 ，其中不乏很多有用的健康与运动功能，下面一起来看一下官方的汇总吧。

苹果今日预览了 watchOS 6，此款全新操作系统将有助于 Apple Watch 用户更好地掌控健康与运动状况，以及直接从 Apple Watch 上取用动态新表盘和 App Store。

“Apple Watch 已经成为我们用户日常生活中不可或缺的一部分，可以帮助他们与人保持联系，获取关心的资讯，并会激励他们更好地生活，让每一天都更加有活力。” Apple 首席运营官 Jeff Williams 表示，“watchOS 6 进一步延续了我们的承诺，将通过强大且个性化的新工具帮助用户更好地改善健康和运动管理。”

健康与运动

全新的 Cycle Tracking app 可帮助女性通过 Apple Watch 便捷地记录月经周期相关的重要信息，以及查看下次月经和受孕期的预计时间。通过每日记录功能，可快速添加月经周期相关信息，包括当前的月经期、月经量、症状、排卵测定产品的结果以及其他生育追踪要素。全新 Cycle Tracking 功能还将在采用 iOS 13 的 iPhone 健康 app 中亮相。

通过 Cycle Tracking app，用户可以记录月经周期相关信息，并查看下次月经和受孕期的预计时间。

关爱听力健康对于保持高品质生活有着积极的影响，研究显示，听力受损会导致认知力下降。Apple Watch 佩戴于手腕上，Noise app 处于这个最佳位置，可帮助用户了解周围环境 (如音乐会和体育比赛) 中有可能对听力造成不利影响的声量。该 app 的分贝计量表会在声量发生变化时实时改变。当分贝等级达到 90 分贝时，手表就会发送通知。据世界卫生组织统计，每周在这种声量中暴露 4 个小时，听力就会开始受损。

我们的用户对于闭合健身记录圆环充满热情，而现在通过 iPhone 上健身记录 app 中的全新 Trends 标签页，他们能够查看健身记录行为的长期视图，了解自己的进度。只需扫一眼该标签页，即可了解动态卡路里、训练时长、步行速度及其他主要指标的趋势是上升还是下降。如果相对于过去的 365 天，过去 90 天的健身记录呈下降趋势，健身记录 app 将提供相应指点，帮助用户重回正轨。

App Store 与 App

watchOS 6 首次直接将 App Store 带到 Apple Watch 上。用户从手腕上即可轻松安装第三方 app，利用 Siri、听写或涂文字功能搜索 app，以及查看专为手表屏幕而设计的 app 产品页。开发者可以构建 Apple Watch 专用的 app，这些 app 可以不依靠 iOS app 而在 Apple Watch 上独立运行。

watchOS 6 其他更新

watchOS 6 推出动态新表盘和自定选项，带来更多个性化的方式，并支持直接访问常用的 app、通讯录和信息。这其中包括 Modular Compact、Solar Dial、California、Gradient 和 Numerals 表盘。

全新开发者工具包括用于流传输音乐、广播和播客的音频 API，以及为基于服务时段的任务 (如物理治疗和冥想) 延长工作时长的 API。Core ML 现在则可使用 Apple Watch Series 4 上的 Apple 神经网络引擎，实现更快的设备端输入处理。

备受欢迎的语音备忘录 app 现已登录 Apple Watch。

从 Apple Books 中购买的有声读物现在可从手表上的全新有声读物 app 直接聆听。

全新的计算器 app 让你从手腕上便可计算小费和分算账单。

Siri 搜索查询可在 Apple Watch 上显示完整的网页搜索结果。

Apple GymKit 兼容性进一步拓展，包括制造商 Octane Fitness、TRUE Fitness 和 Woodway，可将 Apple Watch 与全世界更多的健身房有氧运动器材连接起来。

隐私

Apple Watch 的所有功能均以保护用户隐私为基本设计原则。Noise app 只对分贝等级进行取样，既不会保存环境中的音频或声音，也不会将其发送给 Apple。来自 Apple Watch 健康功能的信息，包括全新的 Cycle Tracking app，将在 iOS 13 重新设计的健康 app 中呈现。所有数据均在设备端进行加密，如果用户选择了 iCloud 云备份，则数据也将在 iCloud 中加密。

Apple Watch 夏季表带

即日起，淡黄色、火龙果色和菊蓝色新款运动型表带及回环式运动表带开始发售，同时全新的彩虹版回环式运动表带也将发售，相关收入将捐给以下 LGBTQ 倡议组织：Encircle、Gender Spectrum、GLSEN、ILGA、PFLAG、National Center for Transgender Equality 和 The Trevor Project。

今年夏天将推出全新的运动型表带及回环式运动表带颜色，为用户带来更丰富的表带选择。