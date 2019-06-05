中国政务服务平台微信小程序上线：可查四六级、学历、学位...

IT之家6月5日消息 据中国政务服务平台官方消息，今日起，中国政务服务平台微信小程序正式上线。

据了解，“中国政务服务平台”由国务院办公厅主办，面向群众和企业提供各类政务服务，是一个全国性、跨区域、跨部门的网上办事平台。目前已接入46个国务院部门、32个地方政府的142万项政务服务指南以及200多项便民服务应用，未来还将接入更多政务服务。

来自上海、安徽、山东、广东、四川、贵州、江苏、浙江、新疆、河北、江西、湖南、重庆等13个省份的朋友们可以通过“中国政务服务平台”一键关联“身份证、驾驶证、结婚证”等多种证件，随时随地查询信息，异地办事更加便捷。

小程序同时还关联贵州、重庆、安徽、广东等各省服务，轻松办理驾驶证申领、交通违法事故查询、缴罚等业务。

在“中国政务服务平台”输入个人信息即可查询全国大学英语四、六级考试、中国少数民族汉语水平登记考试、中小学教师资格考试、普通话水平测试等多项成绩，学历、学位等证书。

通过“中国政务服务平台”可对全国各地区的司法人员、机构信息进行查询，让骗子无机可乘。

残疾朋友通过网络实名、微信刷脸认证后，“中国政务服务平台”小程序将自动填充用户身份信息，不仅省去出门跑腿、反复提交资料的烦恼，还减少了输入证件号码的次数，方便快捷。

在“中国政务服务平台”，可了解企业的营商业务，查询企业商务业务办理情况。对慈善组织、全国社会团体、全国行政区划信息、全国基金会、外国商会进行查询。

此外，“中国政务服务平台”还支持市场监管、住建查询、自然资源、卫生健康...