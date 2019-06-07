诺基亚确认：OPPO Reno 10倍变焦版采用OZO Audio音频技术

IT之家6月7日消息 此前据外媒报道，大多数高端和中端诺基亚智能手机采用了诺基亚OZO音频采集技术。但诺基亚一直有兴趣将其OZO技术授权给其他智能手机制造商。现在诺基亚OZO官方Twitter账号确认，OPPO Reno 10倍变焦版采用了OZO Audio音频技术。

OPPO最新设备Reno 10x Zoom配备了OZO Audio功能，可以释放新的声音沉浸感。与诺基亚合作，为智能手机提供了最高质量的音频，Reno 10x Zoom是OPPO携带OZO Audio的首款设备。

诺基亚表示，凭借着其在设备音频方面技术，以及OZO Audio系列的出色功能，能够提供最符合Reno 10x Zoom三种麦克风配置的音频专业技巧，以及相机的独特变焦能力。

OPPO Reno拥有4800万像素的摄像头，可以非常清晰地捕捉视频，再加上卓越的变焦功能，Reno 10x Zoom为富有想象力的新用例打开了大门，使用户能够深入了解他们的环境。

其中两个OZO Audio功能是Reno创新视频功能的明显补充：

Audio 3D，可在一定精度内捕获并提供自然的声音体验和高保真音频。

Audio Zoom，允许用户动态精确定位和放大声音以对应缩放视频 - 就像用于音频的长焦镜头一样。

通过诺基亚和OPPO的合作，能够优化Audio 3D和Audio Zoom的集成，以实现设备三个麦克风的特定位置。

Audio 3D解锁了忠实捕捉音频场景的能力，具有鲜明的深度、方向和细节，使得音频可以在一定精度内获得真实体验。就像人类听觉从各个方向发出声音一样。

通过Audio Zoom，沉浸感可以达到新的深度。视频缩放功能在任何带摄像头的智能设备中都有，但视听变焦是一项相对较新的创新。就像长焦镜头允许视觉变焦一样，Audio Zoom也具有相同的声音捕捉功能。结合Reno 10x Zoom的广泛变焦功能，该用例达到了新的深度，用户能够以前所未有的方式动态精确定位和放大声音，扩展了可捕捉的体验范围。