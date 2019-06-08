内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10软件应用推荐

操碎了心，微软Chromium浏览器更多平滑滚动特性曝光

2019-6-8 13:43:52来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月8日消息 微软已经确认正致力于使基于Chromium的浏览器（包括Edge和Chrome）在Windows 10上更加平滑顺畅。微软计划对Chromium浏览器进行多项改进，包括一项有助于解决性能问题的新功能，尤其是在低端硬件上。

微软还致力于为Chromium浏览器（如Chrome）提供更流畅的平滑滚动体验，这一点在Build 2019大会期间有重点介绍。平滑滚动项目可以通过多种方式改进Chrome。

微软已经详细说明了它打算如何使用滚动条改进滚动并使其更顺畅，即使页面上发生了很多活动变化。

在5月14日发布的一篇论坛帖子中，微软表示已经开始对“连续滚动”进行原型设计。这是平滑滚动功能的一部分，这将允许浏览器在你单击并按住滚动条箭头时顺利执行滚动。

“添加了更多功能（+几个错误修复）。现在支持合成器线程上的Scrollbar thumb drag（上周实现）。”微软Edge工程师指出。“我们将继续增加更多功能。连续滚动（当你单击并按住滚动条箭头时）目前正在制作原型。”他继续说道。

截至6月6日，连续滚动已被标记为“active”，用户可以通过打开以下标志在Canary版中启用它：

  • Compositor线程滚动条滚动。

虽然它似乎只是一个小小的变化，但它仍然可以改善Chrome、Edge和其他浏览器的整体浏览体验。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：ChromiumEdge浏览器

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有