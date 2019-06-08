操碎了心，微软Chromium浏览器更多平滑滚动特性曝光

IT之家6月8日消息 微软已经确认正致力于使基于Chromium的浏览器（包括Edge和Chrome）在Windows 10上更加平滑顺畅。微软计划对Chromium浏览器进行多项改进，包括一项有助于解决性能问题的新功能，尤其是在低端硬件上。

微软还致力于为Chromium浏览器（如Chrome）提供更流畅的平滑滚动体验，这一点在Build 2019大会期间有重点介绍。平滑滚动项目可以通过多种方式改进Chrome。

微软已经详细说明了它打算如何使用滚动条改进滚动并使其更顺畅，即使页面上发生了很多活动变化。

在5月14日发布的一篇论坛帖子中，微软表示已经开始对“连续滚动”进行原型设计。这是平滑滚动功能的一部分，这将允许浏览器在你单击并按住滚动条箭头时顺利执行滚动。

“添加了更多功能（+几个错误修复）。现在支持合成器线程上的Scrollbar thumb drag（上周实现）。”微软Edge工程师指出。“我们将继续增加更多功能。连续滚动（当你单击并按住滚动条箭头时）目前正在制作原型。”他继续说道。

截至6月6日，连续滚动已被标记为“active”，用户可以通过打开以下标志在Canary版中启用它：

Compositor线程滚动条滚动。

虽然它似乎只是一个小小的变化，但它仍然可以改善Chrome、Edge和其他浏览器的整体浏览体验。