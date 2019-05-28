微软带来Chromium浏览器平滑滚动新进展

IT之家5月28日消息 微软多次证实，它将为基于Chromium的浏览器带来流畅的平滑滚动，包括支持谷歌Chrome。微软非常热衷于实现这一承诺，因为该项目工作在过去几天取得了进展，并且在提交中详细说明了另一项新功能。

根据新提交，微软计划在光标离开页面时允许在Chromium继续自动滚动。微软称，旧的提交在浏览器中添加了一个核查，如果光标离开页面而中间的按钮未被保留，则会导致自动滚动停止。

由于Windows应用允许在这种情况下继续自动滚动，微软表示让Chromium也遵守这种行为是有道理的。当用户将鼠标光标移动到网页区域之外时，此功能应允许Chromium更好地使用自动滚动功能。

“一年前的CL[1]添加了一个if检查，如果光标离开页面并且中间按钮没有被保留，则导致自动滚动停止。由于其他Windows应用程序允许在这种情况下继续自动滚动，将实现感觉和行为的匹配。”微软解释道。

另一个提交详细说明了Chromium略有不同的自动滚动功能。此提交建议用户可以通过按下或按住滚动条箭头来平滑滚动。

“此CL使用DocumentTimeline动画实现滚动条箭头的mousedown自动滚动。这样做的方式是，当你按住可自动滚动的ScrollbarPart时，会发布一个回调以创建滚动动画。如果ScrollbarPart保持超过250毫秒，则将执行此回调。在mouseup上，动画被中止，因此停止自动滚动。自动滚动动画是不变的、永久性的，直到中止。”微软解释说。

这似乎是微软备受期待的平滑滚动工作的一部分。

平滑滚动

微软还对Chromium的后端进行了多项更改，以改善滚动体验，该公司仍在尝试实现该早期功能。

最新提交显示微软还希望跟踪浏览器中滚动延迟的变化，因为它将帮助公司解决滚动问题。